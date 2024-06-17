Google впроваджує на Android нову функцію зачитування тексту

Google анонсував нову опцію "Прослухати цю сторінку", яка дозволяє користувачам прослуховувати веб-сторінки вголос у браузері Android Chrome. Ця функція включає елементи керування відтворенням, подібні до тих, які використовуються в музичних чи подкастових програвачах.

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Про це пише The Verge.

Функція також дозволяє змінювати голос і мову відтворення. Вона підтримує декілька мов, включаючи англійську, французьку, німецьку, арабську, гінді та іспанську, відповідно до довідкової сторінки Google. Функція працює в тому числі для української мови.

Щоб перевірити доступність цієї функції, потрібно відкрити сторінку з великим обсягом тексту, потім торкнутися меню з трьома крапками та вибрати опцію "Прослухати цю сторінку", яка має з’явитися під опцією "Перекласти".

Повідомляється, що тепер користувачі можуть ставити на паузу, змінювати швидкість читання, прокручувати вперед або назад на 10 секунд.

Видання пише, що Google Assistant також може читати веб-сторінки вголос та перекладати їх на інші мови. Однак ця опція перемикає користувача з Chrome на програму Google, тоді як нова функція "Прослухати цю сторінку" дозволяє залишатися у веб-переглядачі.

Google тестує цю функцію для Chrome на комп'ютерах. Подібна функція є в Safari для iPhone під назвою "Слухати сторінку", яка використовує голос Siri і має подібні елементи керування.

Нагадаємо, раніше Google повідомляв, що у браузері Chrome з'являться три нові функції на основі штучного інтелекту. Вони дадуть змогу організувати вкладки, налаштувати зовнішній вигляд пошукової системи і допомогти користувачу написати текст.

Джерело фото: ua.depositphotos.com