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Google впроваджує на Android нову функцію зачитування тексту
Google анонсував нову опцію "Прослухати цю сторінку", яка дозволяє користувачам прослуховувати веб-сторінки вголос у браузері Android Chrome. Ця функція включає елементи керування відтворенням, подібні до тих, які використовуються в музичних чи подкастових програвачах.
Про це пише The Verge.
Функція також дозволяє змінювати голос і мову відтворення. Вона підтримує декілька мов, включаючи англійську, французьку, німецьку, арабську, гінді та іспанську, відповідно до довідкової сторінки Google. Функція працює в тому числі для української мови.
Щоб перевірити доступність цієї функції, потрібно відкрити сторінку з великим обсягом тексту, потім торкнутися меню з трьома крапками та вибрати опцію "Прослухати цю сторінку", яка має з’явитися під опцією "Перекласти".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Повідомляється, що тепер користувачі можуть ставити на паузу, змінювати швидкість читання, прокручувати вперед або назад на 10 секунд.
Видання пише, що Google Assistant також може читати веб-сторінки вголос та перекладати їх на інші мови. Однак ця опція перемикає користувача з Chrome на програму Google, тоді як нова функція "Прослухати цю сторінку" дозволяє залишатися у веб-переглядачі.
Google тестує цю функцію для Chrome на комп'ютерах. Подібна функція є в Safari для iPhone під назвою "Слухати сторінку", яка використовує голос Siri і має подібні елементи керування.
Нагадаємо, раніше Google повідомляв, що у браузері Chrome з'являться три нові функції на основі штучного інтелекту. Вони дадуть змогу організувати вкладки, налаштувати зовнішній вигляд пошукової системи і допомогти користувачу написати текст.
Джерело фото: ua.depositphotos.com