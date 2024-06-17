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Google внедряет на Android новую функцию зачитывания текста
Google анонсировала новую опцию "Прослушать эту страницу", которая позволяет пользователям прослушивать веб-страницы вслух в браузере Android Chrome. Эта функция включает элементы управления воспроизведением, подобные тем, которые используются в музыкальных или подкастовых проигрывателях.
Об этом пишет The Verge.
Функция также позволяет изменять голос и язык воспроизведения. Она поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, арабский, хинди и испанский, согласно справочной странице Google. Функция работает в том числе для русского языка.
Чтобы проверить доступность этой функции, необходимо открыть страницу с большим объемом текста, затем коснуться меню с тремя точками и выбрать "Прослушать эту страницу", которая должна появиться под "Перевести".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сообщается, что теперь пользователи могут ставить паузу, изменять скорость чтения, прокручивать вперед или назад на 10 секунд.
Издание пишет, что Google Assistant также может читать вслух веб-страницы и переводить их на другие языки. Однако эта опция переключает пользователя из Chrome на приложение Google, тогда как новая функция "Прослушать эту страницу" позволяет оставаться в браузере.
Google проверяет эту функцию для Chrome на компьютерах. Подобная функция есть в Safari для iPhone под названием "Слушать страницу", которая использует голос Siri и имеет схожие элементы управления.
Напомним, ранее Google сообщал, что в браузере Chrome появятся три новых функции на основе искусственного интеллекта. Они позволят организовать вкладки, настроить внешний вид поисковой системы и помочь пользователю написать текст.
Источник фото: ua.depositphotos.com