Google внедряет на Android новую функцию зачитывания текста

Google анонсировала новую опцию "Прослушать эту страницу", которая позволяет пользователям прослушивать веб-страницы вслух в браузере Android Chrome. Эта функция включает элементы управления воспроизведением, подобные тем, которые используются в музыкальных или подкастовых проигрывателях.

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Об этом пишет The Verge.

Функция также позволяет изменять голос и язык воспроизведения. Она поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, арабский, хинди и испанский, согласно справочной странице Google. Функция работает в том числе для русского языка.

Чтобы проверить доступность этой функции, необходимо открыть страницу с большим объемом текста, затем коснуться меню с тремя точками и выбрать "Прослушать эту страницу", которая должна появиться под "Перевести".

Сообщается, что теперь пользователи могут ставить паузу, изменять скорость чтения, прокручивать вперед или назад на 10 секунд.

Издание пишет, что Google Assistant также может читать вслух веб-страницы и переводить их на другие языки. Однако эта опция переключает пользователя из Chrome на приложение Google, тогда как новая функция "Прослушать эту страницу" позволяет оставаться в браузере.

Google проверяет эту функцию для Chrome на компьютерах. Подобная функция есть в Safari для iPhone под названием "Слушать страницу", которая использует голос Siri и имеет схожие элементы управления.

Напомним, ранее Google сообщал, что в браузере Chrome появятся три новых функции на основе искусственного интеллекта. Они позволят организовать вкладки, настроить внешний вид поисковой системы и помочь пользователю написать текст.

Источник фото: ua.depositphotos.com