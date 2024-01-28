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В браузере Chrome появятся три новые функции искусственного интеллекта
Искусственный интеллект упростит использование обновленной версии браузера Chrome M121 – он сможет организовать вкладки, настроить внешний вид поисковой системы и помочь пользователю написать текст.
Об этом сообщает Engadget.
В последней версии Chrome – M121, Google введет новые функции искусственного интеллекта, которые сделают браузер более простым в использовании. Дополнения включают органайзер вкладок, помощника по написанию текста, который поможет создавать черновики текста, а также возможность настройки иллюстраций и тем в браузере.
Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо включить переключатель Experimental AI на странице "Настройки" в меню.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Организатор вкладок (Tab Organizer)
Встроенный интеллект автоматически предложит способы классификации любых открытых вкладок в окнах браузера, а также предложит возможность создания групп. Это может быть полезно для пользователя, у которого открыто много вкладок, тематика которых схожа между собой. При нажатии кнопки "Упорядочить похожие вкладки", искусственный интеллект объединит открытые страницы в соответствии с темами. К примеру, это могут быть группы с такими темами, как новости или онлайн-покупки.
Текстовый ассистент (Help Me Write)
Новый текстовый помощник Chrome может также иметь практическое применение. Он будет запущен в качестве экспериментального инструмента, который поможет пользователям создавать тексты, включая посты в социальных сетях. Чтобы включить эту функцию, нужно выбрать Help Me Write, чтобы инструмент закончил текст или предложил варианты его продолжения.
Chrome Theme Store
Эта настройка не нова для большинства инструментов Google, таких как Mail или Docs. Теперь в браузерах Chrome вы также можете персонализировать визуальные эффекты – то, что компания называет расширением обоев с искусственным интеллектом, которое она недавно создала для телефонов Pixel. Для этого вам нужно нажать кнопку "Настроить Chrome" на боковой панели и поручить ИИ создать тему. Вы можете выполнить поиск по описанию, например, "маленький пляжный городок" или "атмосфера "Бегущего по лезвию", и просмотреть варианты темы, созданные искусственным интеллектом.
Очевидно, что использование этих новых инструментов составит конкуренцию браузеру Bing от Microsoft, представившему группировку вкладок на основе искусственного интеллекта и помощник по составлению текста еще в сентябре. Chrome, однако, по-прежнему доминирует на рынке браузеров с большим отрывом, в то время как Bing обычно относят к категории "другие", значительно ниже конкурентов, таких как Firefox и Opera.
Фото: ua.depositphotos.com