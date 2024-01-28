В браузере Chrome появятся три новые функции искусственного интеллекта

Искусственный интеллект упростит использование обновленной версии браузера Chrome M121 – он сможет организовать вкладки, настроить внешний вид поисковой системы и помочь пользователю написать текст.

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Об этом сообщает Engadget.

В последней версии Chrome – M121, Google введет новые функции искусственного интеллекта, которые сделают браузер более простым в использовании. Дополнения включают органайзер вкладок, помощника по написанию текста, который поможет создавать черновики текста, а также возможность настройки иллюстраций и тем в браузере.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо включить переключатель Experimental AI на странице "Настройки" в меню.

Организатор вкладок (Tab Organizer)

Встроенный интеллект автоматически предложит способы классификации любых открытых вкладок в окнах браузера, а также предложит возможность создания групп. Это может быть полезно для пользователя, у которого открыто много вкладок, тематика которых схожа между собой. При нажатии кнопки "Упорядочить похожие вкладки", искусственный интеллект объединит открытые страницы в соответствии с темами. К примеру, это могут быть группы с такими темами, как новости или онлайн-покупки.

Текстовый ассистент (Help Me Write)

Новый текстовый помощник Chrome может также иметь практическое применение. Он будет запущен в качестве экспериментального инструмента, который поможет пользователям создавать тексты, включая посты в социальных сетях. Чтобы включить эту функцию, нужно выбрать Help Me Write, чтобы инструмент закончил текст или предложил варианты его продолжения.

Иллюстрация: Engadget

Chrome Theme Store

Эта настройка не нова для большинства инструментов Google, таких как Mail или Docs. Теперь в браузерах Chrome вы также можете персонализировать визуальные эффекты – то, что компания называет расширением обоев с искусственным интеллектом, которое она недавно создала для телефонов Pixel. Для этого вам нужно нажать кнопку "Настроить Chrome" на боковой панели и поручить ИИ создать тему. Вы можете выполнить поиск по описанию, например, "маленький пляжный городок" или "атмосфера "Бегущего по лезвию", и просмотреть варианты темы, созданные искусственным интеллектом.

Иллюстрация: Engadget

Очевидно, что использование этих новых инструментов составит конкуренцию браузеру Bing от Microsoft, представившему группировку вкладок на основе искусственного интеллекта и помощник по составлению текста еще в сентябре. Chrome, однако, по-прежнему доминирует на рынке браузеров с большим отрывом, в то время как Bing обычно относят к категории "другие", значительно ниже конкурентов, таких как Firefox и Opera.

Фото: ua.depositphotos.com