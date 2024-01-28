У браузері Chrome з'являться три нові функції штучного інтелекту

Штучний інтелект спростить використання оновленої версії браузера Chrome M121 - він зможе організувати вкладки, налаштувати зовнішній вигляд пошукової системи і допомогти користувачу написати текст.

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Про це повідомляє Engadget.

В останній версії Chrome - M121, Google запровадить нові функції штучного інтелекту, які зроблять браузер більш простим у використанні. Доповнення включатимуть органайзер вкладок, помічника з написання тексту, який допоможе створювати чернетки тексту, а також можливість налаштування ілюстрацій та тем у браузері.

Для того, щоб скористатися новими функціями, необхідно буде увімкнути перемикач Experimental AI на сторінці "Налаштування" у меню.

Організатор вкладок (Tab Organizer)

Вбудований інтелект автоматично запропонує способи класифікації будь-яких відкритих вкладок у вікнах браузера, а також запропонує можливість створення груп. Це може бути корисним для користувача, у якого відкрито багато вкладок, тематика яких схожа між собою. При натисканні кнопки "Упорядкувати схожі вкладки", штучний інтелект поєднає відкриті сторінки відповідно до тем. Наприклад, це можуть бути групи з такими темами, як новини або онлайн-покупки.

Текстовий помічник (Help Me Write)

Новий текстовий помічник Chrome також може мати практичне застосування. Він буде запущений як експериментальний інструмент, що допоможе користувачам створювати тексти, включаючи пости у соціальних мережах. Щоб увімкнути цю функцію, потрібно вибрати Help Me Write, щоб інструмент закінчив ваш текст або запропонував варіанти його продовження.

Ілюстрація: Engadget

Chrome Theme Store

Це налаштування не є новим для більшості інструментів Google, таких як Mail або Docs. Тепер у браузерах Chrome ви також можете персоналізувати візуальні ефекти - те, що компанія називає розширенням шпалер зі штучним інтелектом, які вона нещодавно створила для телефонів Pixel. Для цього вам потрібно натиснути кнопку "Налаштувати Chrome" на бічній панелі та доручити ШІ створити для вас тему. Ви можете виконати пошук за описом, наприклад, "маленьке пляжне містечко" або "атмосфера "Того, хто біжить по лезу", і переглянути варіанти теми, створені штучним інтелектом.

Ілюстрація: Engadget

Очевидно, що використання цих нових інструментів складе конкуренцію браузеру Bing від Microsoft, який представив угруповання вкладок на основі штучного інтелекту і помічник зі складання тексту ще у вересні. Chrome, однак, як і раніше домінує на ринку браузерів з великим відривом, в той час як Bing зазвичай відносять до категорії "інші", значно нижчої за конкурентів, таких як Firefox і Opera.

Фото: ua.depositphotos.com