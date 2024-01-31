Расходы Google на увольнение людей в 2023 году составили несколько миллиардов долларов

Компания Google направила $2,1 млрд на выходное пособие и другие расходы, уволив более 12 000 сотрудников в течение 2023 года.

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Об этом сообщает The Verge.

Вместе с тем, увольнения продолжаются – только за 1 месяц 2024 года компания потратила $700 млн на выходное пособие сотрудникам, объявив об увольнении еще 1000 человек.

Отмечается, что эти данные обнародованы в отчете о прибыли за четвертый квартал, опубликованном материнской компанией Google – Alphabet.

Кроме сокращения штата, в 2023 году Google закрыл еще несколько офисных помещений – это обошлось компании в $1,8 млрд.

Несмотря на все эти события, Google завершил 2023 год с ростом по большинству основных направлений бизнеса. Выручка компании за 4 квартал 2023 года составила $86 млрд, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Основные направления цифровой рекламы и облачных вычислений поискового гиганта также показали устойчивый рост, который генеральный директор Сундар Пичаи объяснил инвестициями Google в генеративный ИИ.

Поисковый бизнес, являющийся основным источником дохода Google, принес $48 млрд (на 13% больше, чем в 2022 году). Сегмент сервисов и устройств по подписке компании принес $10,7 млрд – в первую очередь благодаря подпискам на YouTube Premium и Music, YouTube TV и Google One. Доход YouTube от рекламы составил $9,2 млрд, что на 15% больше, чем в 2022 году.

Сокращение штата в Google происходит на фоне планового сокращения издержек и увеличения давления от компаний Microsoft и OpenAI, делающих ставку на внедрение технологии искусственного интеллекта. Инвестиции Google в искусственный интеллект означают, что в 2024 году будет еще больше увольнений, поскольку компания производит сокращения в других подразделениях, чтобы компенсировать это.

Как сообщал Bloomberg, в телефонных разговорах с инвесторами руководители Google пообещали тщательно проанализировать свою деятельность, чтобы определить места, где они могут сократить расходы и высвободить ресурсы для инвестирования в свои самые большие приоритеты.

Компания Alphabet, которой принадлежит Google, объявила о сокращении рабочих мест в январе 2023 года.

Фото: ua.depositphotos.com