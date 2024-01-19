Концерн Bosch запланировал сокращение 1200 рабочих мест к концу 2026 года

Немецкий концерн Bosch хочет сократить 1200 рабочих мест в своем подразделении по разработке ПО до конца 2026 года.

Об этом сообщил представитель компании, передает агентство Reuters со ссылкой на издание Handelsblatt.

Пресс-секретарь Bosch сказал, что переговоры с представителями работников еще не начались, уточнив, что сокращение рабочих мест является запланированными действиями, а не завершенными.

Основная причина этого шага, предусматривающего 950 сокращений только в Германии, заключается в более медленном, чем ожидалось, развитии полностью автоматизированного вождения, сообщает Handelsblatt.

Отметим, что подразделение, в котором работает около 20 000 человек, известно внутри компании как Cross-Domain Computing Solutions. Оно занимается разработкой, в том числе, технологий для беспилотных автомобилей.

"Слабая экономика и высокая инфляция, вызванные, в частности, ростом цен на энергоносители и сырьевые товары, сейчас замедляют переход", - говорится в заявлении компании.

По словам пресс-секретаря компании, сотрудники пострадавшего подразделения были проинформированы о планах в четверг, 18 января.

Напомним, ранее компания Google объявила об увольнении сотен сотрудников. Это произошло на фоне планового сокращения издержек и увеличения давления от компаний Microsoft и OpenAI, делающих ставку на внедрение технологии искусственного интеллекта.

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