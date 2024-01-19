Концерн Bosch запланував скорочення 1200 робочих місць до кінця 2026 року

Німецький концерн Bosch хоче скоротити 1200 робочих місць у своєму підрозділі з розробки програмного забезпечення до кінця 2026 року.

Про це повідомив представник компанії, передає агентство Reuters з посиланням на видання Handelsblatt.

Прес-секретар Bosch сказав, що переговори з представниками працівників ще не почалися, уточнивши, що скорочення робочих місць є запланованими діями, а не завершеними.

Основна причина цього кроку, який передбачає 950 скорочень тільки в Німеччині, полягає у значно повільнішому, ніж очікувалося, розвитку повністю автоматизованого водіння, повідомляє Handelsblatt.

Зазначимо, що підрозділ, в якому працює близько 20 000 людей відомий всередині компанії як Cross-Domain Computing Solutions. Він займається розробкою, серед іншого, технологій для безпілотних автомобілів.

"Слабка економіка та висока інфляція, спричинені, зокрема, зростанням цін на енергоносії та сировинні товари, нині уповільнюють перехід", — йдеться у заяві компанії.

За словами прес-секретаря компанії, співробітників постраждалого підрозділу було поінформовано про плани у четвер, 18 січня.

Нагадаємо, раніше компанія Google оголосила про звільнення сотень співробітників. Це відбулося на фоні планового скорочення витрат та збільшення тиску від компаній Microsoft та OpenAI, які роблять ставку на впровадження технології штучного інтелекту.

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