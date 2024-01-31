Витрати Google на звільнення людей у 2023 році склали декілька мільярдів доларів

Компанія Google спрямувала $2,1 млрд на вихідну допомогу та інші витрати, звільнивши понад 12 000 співробітників протягом 2023 року.

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Про це повідомляє The Verge.

Разом з тим, звільнення продовжуються – лише за 1 місяць 2024 року компанія витратила $700 млн на вихідну допомогу співробітникам, оголосивши про звільнення ще 1000 людей.

Зазначається, що ці дані оприлюднені в звіті про прибуток за четвертий квартал, який опублікувала материнська компанія Google – Alphabet.

Крім скорочення штату, у 2023 році Google закрив ще декілька офісних приміщень – це обійшлося компанії у $1,8 млрд.

Попри всі ці події Google завершив 2023 рік зі зростанням по більшості основних напрямків бізнесу. Дохід компанії за 4 квартал 2023 року склав $86 млрд, що на 13% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Основні напрямки цифрової реклами та хмарних обчислень пошукового гіганта також показали стійке зростання, яке генеральний директор Сундар Пічаї пояснив інвестиціями Google в генеративний ШІ.

Пошуковий бізнес, який є основним джерелом доходу Google, приніс $48 млрд (на 13% більше, ніж у 2022році). Сегмент сервісів та пристроїв з передплати компанії приніс $10,7 млрд – в першу чергу, завдяки передплатам на YouTube Premium та Music, YouTube TV та Google One. Дохід YouTube від реклами становив $9,2 млрд, що на 15% більше, ніж у 2022-му.

Скорочення штату в Google відбувається на тлі планового скорочення витрат та збільшення тиску від компаній Microsoft та OpenAI, які роблять ставку на впровадження технології штучного інтелекту. Інвестиції Google в штучний інтелект означають, що в 2024 році буде ще більше звільнень, оскільки компанія проводить скорочення в інших підрозділах, щоб компенсувати це.

Як повідомляв Bloomberg, у телефонних розмовах з інвесторами керівники Google пообіцяли ретельно проаналізувати свою діяльність, щоб визначити місця, де вони можуть скоротити витрати, та вивільнити ресурси для інвестування у свої найбільші пріоритети.

Нагадаємо, компанія Alphabet, якій належить Google, оголосила про скорочення робочих місць у січні 2023 року.

Фото: ua.depositphotos.com