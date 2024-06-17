Мінекономіки та UNIDO запускають проєкт по трансферу японських технологій в Україну

Міністерство економіки України разом з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про старт проєкту з трансферу японських технологій в Україну, який фінансується Японією.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Цей проєкт відкриває можливості для бізнесу отримати грант до $10 мільйонів. Загальний бюджет проєкту складає $188 мільйонів.

Основною метою проєкту є підтримка відновлення зеленої промисловості та забезпечення довгострокового сталого розвитку України. Проєкт включає передачу технологій, нарощування потенціалу та спільне створення підприємств у ключових галузях промисловості з високим потенціалом зростання та доданої вартості.

Також проєкт орієнтований на соціально-економічний вплив і підтримку людей, які постраждали від війни.

Сектори, які будуть підтримані в рамках проєкту:

Agro-tech, ланцюги створення вартості та управління водними ресурсами

Виробництво з біомаси та невикористаних первинних продуктів та розвиток циркулярної економіки

Цифрова трансформація, активне використання ІКТ, аналітики даних та штучного інтелекту

Сталі енергетичні системи, енергозбереження, промислова декарбонізація, управління енергетичною інфраструктурою і пом'якшення та адаптація до кліматичних ризиків

Зелений водень/аміак

Підвищення продуктивності МСП та tech-рішення в сфері smart-логістики

Med-tech, телемедицина та медичні послуги

"Проект для України, який фінансується Японією, спрямований на підтримку відновлення зеленої промисловості та довгострокового сталого розвитку України шляхом передачі технологій, нарощування потенціалу та спільного створення підприємств у ключових галузях промисловості з високим потенціалом зростання та додавання вартості, а також як із сильною орієнтацією на соціально-економічний вплив і підтримку людей, які постраждали від війни", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що останній день для реєстрації на участь у проєкті — середа, 19 червня 2024 року. Вебінар, присвячений проєкту, відбудеться 19 червня о 9:30 (за київським часом) і буде проводитись англійською мовою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про готовність надання Україні допомоги у розмірі до 7 мільярдів доларів США.