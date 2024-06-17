Минэкономики и UNIDO запускают проект по трансферу японских технологий в Украину

Министерство экономики Украины вместе с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о старте проекта по трансферу японских технологий в Украину, финансируемого Японией.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Этот проект открывает возможности для бизнеса получить грант до 10 миллионов долларов. Общий бюджет проекта составляет $188 миллионов.

Основной целью проекта является поддержка восстановления зеленой промышленности и долгосрочного устойчивого развития Украины. Проект включает в себя передачу технологий, наращивание потенциала и совместное создание предприятий в ключевых отраслях промышленности с высоким потенциалом роста и добавленной стоимости.

Также проект ориентирован на социально-экономическое влияние и поддержку пострадавших от войны людей.

Секторы, поддерживаемые в рамках проекта:

Agro-tech, цепи создания стоимости и управления водными ресурсами

Производство биомассы и неиспользованных первичных продуктов и развитие циркулярной экономики

Цифровая трансформация, активное использование ИКТ, аналитики данных и искусственного интеллекта

Устойчивые энергетические системы, энергосбережение, промышленная декарбонизация, управление энергетической инфраструктурой и смягчение и адаптация к климатическим рискам

Зеленый водород/аммиак

Повышение производительности МСП и tech-решения в сфере smart-логистики

Med-tech, телемедицина и медицинские услуги

"Проект для Украины, финансируемый Японией, направлен на поддержку восстановления зеленой промышленности и долгосрочного устойчивого развития Украины путем передачи технологий, наращивания потенциала и совместного создания предприятий в ключевых отраслях промышленности с высоким потенциалом роста и добавления стоимости, а также как с сильной ориентацией на социально -экономическое влияние и поддержку людей, пострадавших от войны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что последний день для регистрации на участие в проекте – среда, 19 июня 2024 года. Вебинар, посвященный проекту, состоится 19 июня в 9:30 (по киевскому времени) и будет проводиться на английском языке.

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о готовности предоставления Украине помощи в размере до 7 миллиардов долларов США.