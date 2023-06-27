Защитили от экстрадиции: Беларусь сделала Фирташа дипломатом при UNIDO

Беларусь предоставила украинскому бизнесмену и олигарху Дмитрию Фирташу дипломатическую должность в Вене, чтобы уберечь его от экстрадиции в США.

Об этом пишет DW.

В тексте решения венского суда указано, что Фирташ имеет статус советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене, а именно получил должность при Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO).

Чтобы продемонстрировать дипломатический статус Фирташа в качестве советника UNIDO, включая дипломатическую неприкосновенность, адвокаты бизнесмена обратились в суд в октябре 2021 года с юридической экспертизой, которую подготовил один из профессоров международного права западноевропейского университета.

В то же время, Министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не имеет надлежащей аккредитации в UNIDO и не получил соответствующую аккредитационную карточку от австрийского Министерства иностранных дел. Это означает, что его не считают лицом, пользующимся привилегиями дипломата, в частности, иммунитетом.

Предыдущие суды учли сообщения австрийского Министерства юстиции и не признали дипломатического иммунитета Дмитрия Фирташа. Однако в решении от 14 июня Высший земельный суд Вены по уголовным делам вернул дело на рассмотрение первой инстанции и обязал суд самостоятельно оценить правовую ситуацию независимо от позиции Минюста Австрии.

Если суд признает украинского бизнесмена дипломатом со всеми привилегиями, рассмотрение дела по его экстрадиции будет приостановлено, пока он занимает дипломатическую должность.

Напомним, Дмитрий Фирташ задержан в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпущен под залог в 125 миллионов евро, после чего он обжаловал свою экстрадицию в США. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В Украине Фирташ также находится под следствием. Служба безопасности сообщила украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу и топменеджменту его компаний, присвоивших государственный газ на миллиарды гривен, о подозрении.