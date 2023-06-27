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Захистили від екстрадиції: Білорусь зробила Фірташа дипломатом при UNIDO
Білорусь надала українському бізнесмену і олігарху Дмитру Фірташу дипломатичну посаду у Відні, щоб вберегти його від екстрадиції до США.
Про це пише DW.
У тексті рішення віденського суду вказано, що Фірташ має статус радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні, а саме - отримав посаду при Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO).
Щоб продемонструвати дипломатичний статус Фірташа як радника в UNIDO, включаючи дипломатичну недоторканість, адвокати бізнесмена звернулися до суду у жовтні 2021 року з юридичною експертизою, яку підготував один з професорів міжнародного права західноєвропейського університету.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У той же час, Міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не має належної акредитації в UNIDO і не отримав відповідну акредитаційну картку від австрійського Міністерства закордонних справ. Це означає, що його не вважають особою, яка користується привілеями дипломата, зокрема імунітетом.
Попередні суди врахували повідомлення австрійського Міністерства юстиції і не визнали дипломатичного імунітету Дмитра Фірташа. Однак, у рішенні від 14 червня Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу на розгляд у першій інстанції і зобов'язав суд самостійно оцінити правову ситуацію незалежно від позиції Мінюсту Австрії.
Якщо суд визнає українського бізнесмена дипломатом з усіма відповідними привілеями, розгляд справи щодо його екстрадиції буде призупинено, поки він займає дипломатичну посаду.
Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
В Україні Фірташ також знаходиться під слідством. Служба безпеки повідомила українському бізнесмену Дмитру Фірташу та топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень, про підозру.