Захистили від екстрадиції: Білорусь зробила Фірташа дипломатом при UNIDO

Білорусь надала українському бізнесмену і олігарху Дмитру Фірташу дипломатичну посаду у Відні, щоб вберегти його від екстрадиції до США.

Про це пише DW.

У тексті рішення віденського суду вказано, що Фірташ має статус радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні, а саме - отримав посаду при Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO).

Щоб продемонструвати дипломатичний статус Фірташа як радника в UNIDO, включаючи дипломатичну недоторканість, адвокати бізнесмена звернулися до суду у жовтні 2021 року з юридичною експертизою, яку підготував один з професорів міжнародного права західноєвропейського університету.

У той же час, Міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не має належної акредитації в UNIDO і не отримав відповідну акредитаційну картку від австрійського Міністерства закордонних справ. Це означає, що його не вважають особою, яка користується привілеями дипломата, зокрема імунітетом.

Попередні суди врахували повідомлення австрійського Міністерства юстиції і не визнали дипломатичного імунітету Дмитра Фірташа. Однак, у рішенні від 14 червня Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу на розгляд у першій інстанції і зобов'язав суд самостійно оцінити правову ситуацію незалежно від позиції Мінюсту Австрії.

Якщо суд визнає українського бізнесмена дипломатом з усіма відповідними привілеями, розгляд справи щодо його екстрадиції буде призупинено, поки він займає дипломатичну посаду.

Нагадаємо, Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро, після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

В Україні Фірташ також знаходиться під слідством. Служба безпеки повідомила українському бізнесмену Дмитру Фірташу та топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень, про підозру.