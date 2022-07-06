Ostchem Фірташа виграв суд проти АМКУ: компанію не ділитимуть

Підприємства азотного холдингу Ostchem, що входить до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, 5 липня виграли суд проти Антимонопольного комітету у справі про примусовий поділ холдингу та штраф у 107 млн грн.

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Про це 6 липня повідомила прессслужба Group DF.

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду повністю задовольнив позовні вимоги "Північнодонецького об'єднання "Азот", Черкаського "Азоту" та "Рівнеазоту". Крім того, суд визнав недійсним рішення АМКУ від 5 вересня 2019 року. Мова про примусовий поділ ГК Ostchem Фірт до виробників азотних мінеральних добрив та накладення штрафу.

Весь судовий процес тривав три роки. 5 липня суд ухвалив фінальне рішення у цій справі.

"Наші представники витратили майже три роки, щоб у судах усіх трьох інстанцій довести, що ми не монополісти, що вимога щодо примусового поділу холдингу – неправомірна. Ми переконані, що діяльність антимонопольних органів має посилювати українські галузі та підприємства, робити їх більш конкурентоспроможними на глобальних ринках. АМКУ ж робило навпаки, намагалось розділити найбільший холдинг", - прокоментував директор департаменту корпоративних комунікацій Group DF International Group DF Олег Арестархов.