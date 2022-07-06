Ostchem Фирташа выиграл суд против АМКУ: компанию не будут делить

Предприятия азотного холдинга Ostchem, входящего в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, 5 июля выиграли суд против Антимонопольного комитета по делу о принудительном разделении холдинга и штрафе в 107 млн грн.

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Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Group DF.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда полностью удовлетворил исковые требования "Северодонецкого объединения "Азот", Черкасского "Азота" и "Ровноазота". Кроме того, суд признал недействительным решение АМКУ от 5 сентября 2019 года. Речь о принудительном разделении ГК Ostchem Фирташа по отношению к производителям азотных минеральных удобрений и наложения штрафа.

Весь судебный процесс длился три года. 5 июля суд принял финальное решение по этому делу.

"Наши представители потратили почти три года, чтобы в судах всех трех инстанций доказать, что мы не монополисты, что требование принудительного разделения холдинга – неправомерное. Мы уверены, что деятельность антимонопольных органов должна усиливать украинские отрасли и предприятия, делать их более конкурентоспособными на глобальных рынках. АМКУ же делало наоборот, пыталось разделить самый большой холдинг", — прокомментировал директор департамента корпоративных коммуникаций Group DF International Group DF Олег Арестархов.