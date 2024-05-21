Минагрополитики презентовало законопроект о "Государственном аграрном реестре": что он предусматривает

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык представил проект Закона Украины № 11063 "О Государственном аграрном реестре".

Об этом сообщило Минагрополитики Украины.

Презентация законопроекта состоялась на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации.

В сообщении ведомства говорится, что законопроект разработан для усовершенствования механизма предоставления государственной поддержки агропроизводителям, в частности, через систему Государственного аграрного реестра. Кроме того, документом регулируется функционирование ГАР в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных электронных реестрах".

Что предполагается проектом закона:

расширение круга пользователей ГАР для поддержки не только производителей сельскохозяйственной продукции, но и организаций водопользователей, субъектов агропромышленного комплекса, предприятий отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса;

урегулирование правового статуса ГАР и источников его финансирования;

обеспечение возможности формирования подъемников из Государственного аграрного реестра;

определение прав и обязанностей пользователей Государственного аграрного реестра;

обязательное использование данных ГАР при оказании государственной поддержки или за счет средств местных бюджетов, международной технической помощи, грантов в сельском хозяйстве или другой помощи;

предоставление частичных гарантий по кредитным обязательствам малым и средним агропредпринимателям;

страхование сельскохозяйственной продукции.

По словам Башлыка, принятие закона будет способствовать использованию ГАР как эффективного инструмента для оказания прозрачной поддержки агропроизводителям. Пользователи смогут подать заявку в удобном автоматизированном режиме.

"Без никаких бумажных документов, что значительно ускорит и упростит всю процедуру", – подчеркнул замминистра.

Он также добавил, что принятие закона обеспечит электронное информационное взаимодействие ГАР с другими информационно-коммуникационными системами, электронно-информационными ресурсами, кадастрами.

О Государственном аграрном реестре

Министерство аграрной политики и продовольствия при технической помощи Европейского союза 12 августа 2022 года запустило автоматизированную электронную систему "Государственный аграрный реестр", которая открыта для регистрации для всех украинских аграриев.

Она предназначена для эффективного и прозрачного распределения и администрирования всех видов поддержки для украинских аграриев, предоставляемых в рамках государственных программ, в виде грантов от международных партнеров, а также других видов технической помощи.

ГАР является единственным цифровым хабом для агропроизводителей Украины и работает подобно реестрам сельхозпроизводителей, которые существуют во всех странах-членах ЕС. Агропроизводители, зарегистрированные в ГАР, могут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, а также ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров.

"Запуск Государственного аграрного реестра является важным шагом на пути подготовки Украины к членству в ЕС. ГАР отвечает директивам ЕС по программам государственной поддержки сельского хозяйства", - отметил руководитель отдела сотрудничества представительства ЕС в Украине Фредерик Куне.

Отметим, что принятие закона "О Государственном аграрном реестре" является одним из требований Европейского Союза согласно плану Ukraine Facility.

Больше о планах министерства и цифровизации взаимодействия с аграриями замминистра Башлык рассказал в интервью "Аграрный реестр не является средством для налогообложения или мобилизации крестьян".

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