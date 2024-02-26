Налогообложение, земельные вопросы и модернизация ГАР являются законодательными приоритетами - замминистра агрополитики

Сейчас на рассмотрении парламентского комитета по аграрной и земельной политике находится около сотни законопроектов, и наиболее важны документы по решению вопросов земельной реформы, реформированию Государственного аграрного реестра (ГАР) и внедрению механизмов отслеживания "черного" и "серого" зерна. Об этом в интервью Delo.ua сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Денис Башлык.

"Я считаю, что должны быть дерегулированы и изменены подходы к изменению целевого назначения земли. Участки, которые предоставляются для восстановления, не должны упираться в процедуры и согласования, особенно для строек, связанных с переселенцами, и пользования ими", - отмечает Денис Башлык.

По его словам, земельное законодательство в Украине в некоторых моментах очень архаично, поэтому приоритет должен предоставляться именно решению проблем в части земельных отношений.

Кроме того, необходимо принять закон об электронных аграрных расписках, который уже сейчас является єффективным, но может стать еще более удобным и оперативным, если удастся максимально цифровизировать этот инструмент.

Другой приоритет - представление нового законопроекта о Государственном аграрном реестре, который будет касаться не только агропроизводителей, но и переработчиков агропродукции и других хозяйствующих субъектов, работающих в агросекторе. В настоящее время через ГАР оказывается господдержка только для агросектора и сельскохозяйственного производства.

"Ждем для агросектора отдельный законопроект о Государственном аграрном реестре. Предыдущий мы уже немного "переросли", поэтому мы над этим очень активно работаем", - добавляет замминистра.

Другой приоритет, по его словам, это налогообложение агросектора. В Украине должна быть система контроля "серого" и "черного" зерна. В 2024 году в этом направлении произойдут некоторые структурные изменения, уточняет Денис Башлык.

Больше о планах министерства и цифровизации взаимодействия с аграриями замминистра рассказал в интервью "Аграрный реестр не является средством для налогообложения или мобилизации фермеров".

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