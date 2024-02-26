Оподаткування, земельні питання і модернізація ДАР є законодавчими пріоритетами - замміністра агрополітики

Наразі на розгляді парламентського комітету по аграрній і земельній політиці знаходиться близько сотні законопроектів, і найбільш важливими є документи щодо вирішення питань земельної реформи, реформування Державного аграрного реєстру (ДАР) і впровадження механізмів відслідковування “чорного” і “сірого” зерна. Про це в інтерв’ю для Delo.ua повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик.

"Я вважаю, що мають бути дерегульовані і змінені підходи щодо зміни цільового призначення землі. Ділянки, які надаються для відбудови, не повинні впиратися в процедури і погодження, особливо для будівництв, що пов'язані з переселенцями, і користування ними", - зазначає Денис Башлик.

За його словами, земельне законодавство в Україні в деяких моментах є дуже архаїчним, тому пріоритет має надаватися саме вирішенню проблем в частині земельних відносин.

Крім того, необхідно прийняти закон про електронні аграрні розписки, який уже зараз є помічним, але може стати ще більш зручним і оперативним, якщо вдасться максимально цифровізувати цей інструмент.

Інший пріоритет - подання нового законопроекту про Державний аграрний реєстр, котрий буде стосуватися не лише агровиробників, а і переробників агропродукції та інших суб'єктів господарювання, які працюють в агросекторі. Наразі через ДАР надається держпідтримка лише для агросектору і сільськогосподарського виробництва.

"Чекаємо для агросектору окремий законопроект про Державний аграрний реєстр. Попередній ми вже трошки "переросли", тому ми над цим дуже активно працюємо", - додає заммінстра.

Інший пріоритет, за його словами, це оподаткування агросектору. В Україні має бути система контролю щодо "сірого" та "чорного" зерна. В 2024 році в цьому напрямку відбудуться певні структурні зміни, уточнює Денис Башлик.

Більше про плани міністерства і цифровізацію взаємодії з аграріями замміністра розповів в інтерв'ю "Аграрний реєстр не є засобом для оподаткування чи мобілізації селян".

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