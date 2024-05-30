Ускорит очищение Украины: заработала программа компенсации аграриям за разминирование земель

В Украине заработала программа, которая поможет быстрее вернуть загрязненные минами земли в хозяйственное использование. Государство будет компенсировать фермерам 80% расходов стоимости разминирования земель, а также выплатит компенсации тем, кто уже очистил участки и начал на них работать.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Как отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко, запуск программы станет шагом к созданию полноценного рынка услуг по разминированию и формированию конкурентных, рыночных цен от операторов на очистку территории Украины.

"Ведь спрос будет формировать предложение, а соответственно, мы надеемся, удешевит процесс и ускорит процесс разминирования», - подчеркнула чиновница.

Кто может получить компенсацию

Участие в программе могут принять аграрии, земли которых уже разминированы сертифицированными операторами противоминной деятельности (ОПМД) в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года.

Такие аграрии уже сегодня могут заполнить и подать заявку на получение компенсации в адрес Центра гуманитарного разминирования [email protected].

К заявке, скрепленной ЭЦП, следует добавить:

копию договора с сертифицированным оператором на предоставление услуг по разминированию;

копии актов предоставленных услуг, подтверждающих проведение разминирования;

копии платежек, подтверждающих расчет за предоставленные услуги по разминированию.

Кроме того, подавать заявки на компенсации могут фермеры, только планирующие начать разминирование собственных с/х участков или на которых работают как арендаторы. Они могут сделать это через Государственный аграрный реестр.

После этого их заявки прорабатываются Центром гуманитарного разминирования, объявляющим соответствующие тендеры в системе Prozorro. Участие в этих тендерах смогут принять все желающие сертифицированные операторы противоминной деятельности, которые будут определять стоимость разминирования на открытых торгах в системе.

Обязательные условия для участия в программе:

земли расположены на деоккупированной территории вне зоны боевых действий;

факт загрязнения участков подтвержден Центром противоминной деятельности по результатам нетехнического обследования сертифицированным ОПТД;

аграрий не находится под санкциями, конечный владелец товаропроизводителя – не гражданин государства-агрессора;

фермер не имеет налогового долга, его предприятие не находится на стадии ликвидации или банкротства.

"В случае, если все необходимые документы предоставлены, а условия – выполнены, Центр вносит агрария в перечень фермеров, которым предлагается предоставить компенсацию. Перечень рассматривает Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением компенсации расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения, которая выносит окончательное решение", – объясняют в Минэкономики.

В ведомстве добавляют, что фермер получит компенсацию 80% суммы, израсходованной на оплату услуг по разминированию, если фактическая цена не превышает стоимость, определенную в соответствии с методологическими рекомендациями Минэкономики.

Если же стоимость выше, то правительство возместит 80% стоимости, рассчитанной на основе методологических рекомендаций.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

Уже с начала 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию, подлежит уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

По состоянию на начало мая 2024 г. с начала года операторы противоминной деятельности обследовали более 115 тыс. га земель сельхозназначения, из которых возвращено в хозяйственную эксплуатацию 108 тыс. га.

В 2023 году аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, которые были запланированы для первоочередного обследования и разминирования.