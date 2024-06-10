Українські аграрії зможуть безкоштовно отримати мінеральні добрива за програмою USAID АГРО

Уряд США у межах ініціативи AGRI-Україна безоплатно надасть мінеральні добрива для польових робіт в сезоні 2024-2025 років для понад 3 300 українських агровиробників з прифронтових та деокупованих областей.

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Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що через Програму USAID АГРО українським агровиробникам передадуть загалом 6,6 тисяч тонн добрив. Кожен погоджений учасник зможе отримати до 2 тонн добрива карбамід.

Як і де зареєструватися для отримання допомоги

Реєстрація на отримання допомоги відбудеться у Державному аграрному реєстрі (ДАР), у розділі "Доступні програми".

Назва програми: "USAID АГРО_карбамід під зернові та олійні в сезоні 2024-25 р. для постраждалих від військових дій областей".

Прийом заявок триватиме з 11 по 25 червня 2024 року або до вичерпання обсягів допомоги.

Хто може отримати допомогу

Згідно з повідомленням міністерства, отримати допомогу можуть агровиробники, які:

мають в обробітку від 5 до 500 га в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях (за винятком тимчасово окупованих територій);

вирощують зернові або олійні культури;

зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зокрема, сімейні фермерські господарства.

Погоджені заявники, які обробляють від 5 до 25 гектарів землі (власна та орендована), отримають по одній тонні добрива. Ті, хто обробляють від 25 до 500 га - по дві тонни. Очікується, що допомога буде використана для внесення під зернові та олійні культури врожаю 2025 року.

Що відомо про програму видачі добрив

Програма видачі добрив є частиною ширшої діяльності Програми USAID АГРО у межах Ініціативи AGRI-Україна. В грудні 2023 – січні 2024 року Програма USAID АГРО надала мінеральні добрива на весняну посівну для понад 7,680 агровиробників з усієї України. А загалом, упродовж 2023 - початку 2024 років, через Ініціативу USAID AGRI-Україна, Програма USAID АГРО надала добрива понад 14 тисячам українських агровиробників. Ця допомога забезпечила ресурси для польових робіт на площі більше 460 тис га. та дозволила виростити щонайменше 2 млн т зерна.

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві . Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.

Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.

Окрім цього, в Україні запрацювала програма, яка допоможе фермерам швидше повернути забруднені мінами землі до господарського використання. Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати. Однак нещодавно стало відомо, що аграрії не можуть оплатити розмінування навіть при 80% державної компенсації.

Фото: ua.depositphotos.com