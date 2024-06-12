Украинским фермерам обещают программы господдержки на поголовье свиней

Для эффективного развития украинского свиноводства необходимы два условия – государственная поддержка и расширение рынков сбыта. Поэтому Минагрополитики работает над программами помощи фермерам в области свиноводства.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, ежегодный прирост в отрасли составляет всего 3-4%, поэтому необходимо ускорять нынешний прирост поголовья и сделать этот процесс необратимым.

"Чтобы свиноводство вышло на новый уровень развития, нужно обеспечить выполнение двух условий. Первое - государственная поддержка фермеров. И сейчас Минагрополитики работает над программами по оказанию помощи на маточное поголовье свиней. Вторая - расширение рынков экспорта. В частности, европейских и Юго-Восточной Азии", – заметил Высоцкий.

Он подчеркнул, что потенциальный агропроизводитель свинины должен понимать, что получит системную поддержку государства в течение 5-7 лет, а впоследствии – рынки сбыта продукции за рубежом. По мнению министра, это будет стимулировать инвестиции в отрасль.

Кроме того, Высоцкий подчеркнул, что производство мясной продукции с добавленной стоимостью – это также вклад в развитие экономики и обеспечение сил обороны.

"Внедрение программ, которые позволят производить больше пищевых продуктов с добавленной стоимостью, например, мясной продукции, – это вклад в развитие экономики и обеспечения Сил обороны. Нам необходима стала продовольственная безопасность для обеспечения пищевыми продуктами украинцев и ВСУ", – убежден Высоцкий.

Он напомнил, что украинский агросектор занимает большую часть экономики страны и является одной из основных экспортообразующих отраслей в государственном бюджете. Поэтому Минагрополитики подготовило Стратегию развития сельского хозяйства и сельских территорий в Украине на период до 2030 года, одна из задач которой – поддержка внутренней и мировой продовольственной безопасности и наращивание производства продукции с добавленной стоимостью.

Отметим, что в 2023 году украинцы потребили 2 млн 300 тыс. тонн мяса, в том числе 688 тыс. тонн свинины.

Кроме того, рост внутреннего производства свинины позволяет уменьшать объемы ввоза этого мяса из-за границы.

На сегодняшний день во всех категориях хозяйств поголовье свиней составляет более 5 млн животных, из них более 66% выращивается на агропредприятиях.

Свиноводство теряет привлекательность для аграриев

Свиноводство, несмотря на определенное оживление, не становится максимально привлекательным для инвестиций отраслью. Прогнозируется, что по результатам 2024 рентабельность производства свинины снизится до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения станет снижение закупочных цен на свинину в текущем году – на 29% против среднего показателя за 2023 год.

Детальнее о том, как отрасль свиноводства функционирует на третий год войны и что стимулирует спрос на свинину среди украинцев, читайте в материале Delo.ua.