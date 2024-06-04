Украина уменьшает импорт свинины

Отрасль свиноводства в Украине активно развивается. На сегодняшний день во всех категориях хозяйств поголовье свиней составляет более 5 млн животных, из них более 66% выращивается на агропредприятиях.

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Об этом сообщил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.

По его словам, рост внутреннего производства свинины позволяет сокращать объемы ввоза этого мяса из-за границы.

В частности, в 2023 году украинцы потребили 2 млн. 300 тыс. тонн мяса, в том числе 688 тыс. тонн свинины. Всего в прошлом году было импортировано только 2% мяса.

"В этом году доля импорта свинины сократится. Внутреннее производство мяса растет. Поголовье свиней можно увеличить за короткое время, поскольку цены на корм в Украине ниже мировых, а стоимость мяса на международных рынках растет, что создает условия для развития отечественной отрасли свиноводства", - подчеркнул Виштак.

Он также добавил, что в таких условиях отрасль свиноводства имеет перспективы для наращивания экспортного потенциала.

Недавно сообщалось, что импорт свинины в Украину за первые три месяца 2024 года сократился в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 665 тонн. Импорт сала, свиного жира и жира птицы за это же время снизился в 1,8 раза, до 3986 тонн.

Минагрополитики разрабатывает Концепцию Государственной целевой экономической программы развития животноводства на период до 2033 года. Она предусматривает меры государственной поддержки, безопасности и благополучия животных, страхование свиноводства от АЧС. А также освоение новых рынков, обращение с отходами, развитие биоэтанола.

Импорт свинины и сала сокращается, экспорт растет

Министерство агрополитики фиксирует стабильный тренд на сокращение импорта в Украину сала и свиного жира после роста в первый год полномасштабной войны. По данным ведомства, импорт сала в Украину в 2023 году превысил импорт свинины:

Импорт, наименование товара, тонн 2022 год 2023 год 2023 год до 2022 года 2024 год, январь-март 2024 год до января-марта 2023 года Свинина 46 934 12 989 сокращение в 3,6 раза 665 сокращение в 4,8 раза Сало, свиной жир и жир птицы 31 321 24 534 -27,6% 3986 сокращение в 1,8 раза

Такой рост привлекательности украинской свинины объясняется существенным удешевлением цен на комбикорма. Цены на них упали в разы по сравнению с 2022 годом: пшеничные отруби подешевели в пять раз, соевый жмых и подсолнечный шрот - в 2-3 раза, зерновые в 2 раза.

С другой стороны, объемы экспорта этих продуктов из Украины демонстрируют увеличение, хотя традиционно не значительны.

Экспорт, наименование товара, тонн 2022 год 2023 год 2023 год до 2022 года 2024 год, январь-март 2024 год до января-марта 2023 года Свинина 293 890 рост в 3 раза 493 рост в 5 раз Сало, свиной жир и жир птицы 14 28 рост в 2 раза 32 +100%

В Минагрополитики подчеркивают, что процент импортированного сала в 2023 году составил всего 3,8% от производимого в Украине, а свинины – 2,0%. В январе-марте 2024 года этот показатель еще снизился – до 1,2% для сала и 0,5% для мяса свиней.

Свиноводство теряет привлекательность для аграриев

Свиноводство, несмотря на определенное оживление, не становится максимально привлекательным для инвестиций отраслью. Прогнозируется, что по результатам 2024 рентабельность производства свинины снизится до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения станет снижение закупочных цен на свинину в текущем году – на 29% против среднего показателя за 2023 год.

Детальнее о том, как отрасль свиноводства функционирует на третий год войны и что стимулирует спрос на свинину среди украинцев, читайте в материале Delo.ua.