Україна зменшує імпорт свинини

Галузь свинарства в Україні активно розвивається. На сьогодні у всіх категоріях господарств поголів’я свиней складає понад 5 млн тварин, з них понад 66 % вирощується на агропідприємствах.

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Про це повідомив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

За його словами, зростання внутрішнього виробництва свинини дозволяє зменшувати обсяги ввезення цього м'яса з-за кордону.

Зокрема, у 2023 році українці спожили 2 млн 300 тис. тонн мʼяса, в тому числі 688 тис. тонн свинини. Загалом минулого року було імпортованого лише 2 % м'яса.

"Цього року частка імпорту свинини скоротиться. Внутрішнє виробництво м’яса зростає. Поголів’я свиней можливо збільшити за короткий час, оскільки ціни на корм в Україні нижче світових, а вартість м'яса на міжнародних ринках зростає, що створює умови для розвитку вітчизняної галузі свинарства", - підкреслив Віштак.

Він також додав, що за таких умов галузь свинарства має перспективи для нарощування експортного потенціалу.

Нещодавно повідомлялося, що імпорт свинини в Україну за перші три місяці 2024 року скоротився в 4,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, до 665 тонн. Імпорт сала, свинячого жиру і жиру птиці за цей же час зменшився в 1,8 рази, до 3986 тонн.

Наразі Мінагрополітики розробляє Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 2033 року. Вона передбачає заходи державної підтримки, безпечності і благополуччя тварин, страхування свинарства від АЧС. А також освоєння нових ринків, поводження із відходами, розвиток біоетанолу.

Імпорт свинини і сала скорочується, експорт росте

Міністерство агрополітики фіксує стабільний тренд на скорочення імпорту в Україна сала та свинячого жиру після росту в перший рік повномасштабної війни. За даними відомства, імпорт сала в Україну в 2023 році перевищив імпорт свинини:

Імпорт, найменування товару, тонн 2022 рік 2023 рік 2023 рік до 2022 року 2024 рік, січень-березень 2024 рік до січня-березня 2023 року Свинина 46 934 12 989 скорочення в 3,6 рази 665 скорочення в 4,8 рази Сало, свинячий жир і жир птиці 31 321 24 534 -27,6% 3986 скорочення в 1,8 рази

Такий ріст привабливості української свинини пояснюється суттєвим здешевленням цін на комбікорми. Ціни на них впали в рази в порівнянні з 2022 роком: пшеничні висівки подешевшали вп'ятеро, соєва макуха і соняшниковий шрот - в 2-3 рази, зернові в 2 рази.

З іншого боку, обсяги експорту цих продуктів з України демонструють збільшення, хоча традиційно не є значними.

Експорт, найменування товару, тонн 2022 рік 2023 рік 2023 рік до 2022 року 2024 рік, січень-березень 2024 рік до січня-березня 2023 року Свинина 293 890 ріст в 3 рази 493 ріст в 5 разів Сало, свинячий жир і жир птиці 14 28 ріст в 2 рази 32 +100%

В Мінагрополітики підкреслюють, що відсоток імпортованого сала у 2023 році склав лише 3,8% від виробленого в Україні, а свинини – 2,0%. В січні-березні 2024 року цей показник ще зменшився – до 1,2% для сала і 0,5% для м’яса свиней.

Свинарство втрачає привабливість для аграріїв

Свинарство, попри певне пожвавлення, не стає максимально привабливою для інвестицій галуззю. Прогнозується, що за результатами 2024 року рентабельність виробництва свинини знизиться до 0,35 грн/кг проти 0,64 грн/кг у 2023 році. Основною причиною її зменшення стане зниження закупівельних цін на свинину в поточному році - на 29% проти середнього показника за 2023 рік.

Детальніше про те, як галузь свинарства функціонує на третій рік війни і що стимулює попит на свинину серед українців, читайте в матеріалі Delo.ua.