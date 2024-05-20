Свинарство втрачає привабливість для аграріїв: що відбувається із галуззю тваринництва

В якому стані галузь тваринництва на третій рік війни і що стимулює попит на свинину? Як господарства справляються з дефіцитом кадрів і яких фахівців шукають, розповіла Delo.ua президентка Асоціації "Свинарі України" Оксана Юрченко.

Дефіцит робітників відчувається

У листопаді Асоціація "Свинарі України" провела опитування серед учасників об’єднання, щоб з’ясувати, яка ситуація із забезпеченням кадрами у вітчизняних підприємств. Результат опитування показав, що кожне друге свиногосподарство відчуває дефіцит кадрів. Станом на зараз деякі провідні свиногосподарства повідомили, що ситуація з кадрами поки не критична, але дефіцит робітників істотно відчутний.

Рятує ситуацію можливість бронювати працівників агропідприємств, хоча й з лімітом у 50% від військовозобов'язаних. Відтак, навіть враховуючи мобілізацію, залучати жінок на “чоловічі професії” більшості ще не доводиться.

Дефіцитними професіями у галузі наразі є ветеринари, технологи, оператори, які виконують повсякденну рутину роботу у господарстві. Водночас на технологів завжди є попит, зокрема він був ще й до повномасштабної війни.

Стан галузі

Наразі в Україні працює трохи більше тисячі господарських підприємств. В минулому році діяльність галузі стабілізувалася, якщо порівнювати з 2022 роком, коли відбулося скорочення на 8-10% через окупацію територій, де знаходяться свинокомплекси, руйнування ферм, скорочення поголів'я тощо.

Вдалося відновити чисельність свиней до довоєнного рівня за рахунок сприятливої ситуації на ринку живця: брак пропозиції забезпечив позитивну цінову динаміку, а отже, інтерес до галузі. Причому не лише свинарів, а й виробників з інших галузей сільськогосподарського господарства, насамперед тих, хто спеціалізується на рослинництві, щоб конвертувати дешеве зерно у дорожче м’ясо. Фактично, інвестувавши у виробниче приміщення і товарний молодняк, уже через три-чотири місяці отримуєш “живі” гроші.

Однак за рахунок активного відновлення і, відповідно, збільшення пропозиції свиней, ажіотажу на ринку в цьому році вже немає. Якщо минулоріч переробники шукали, де купити поголів'я, зараз обирають між постачальниками. Сезон високих цін, наприклад, в період Великодня, не склався. Загалом у 2024-му ціна реалізації свиней не набагато вища за собівартість їх вирощування, а упродовж деяких тижнів ці цифри майже тотожні. Тому свинарство втрачає привабливість для аграріїв, які сподіваються почати свинарський бізнес і заробити “швидкі гроші”.

Прогнози: попит на свинину може зрости

Така ситуація у галузі є позитивною для споживача, адже свинина на прилавку подешевшала. Коли відрив із ціною на курятину зменшується, українець віддає перевагу свинині. Тому сьогодні спостерігається, як попит на цей вид м'яса зростає. За прогнозами експертів, споживання свинини цьогоріч може збільшитися на 10%, порівняно з 2023 роком.

Щодо експорту свинини, то Україна не орієнтується на зовнішні ринки, як, наприклад, виробники курятини (близько 40% продукції експортується, - Ред.). Найбільшим експортером української свинини є, як не дивно, ОАЕ, закуповуючи продукцію здебільшого для робітничих мігрантів. Щодо імпорту цього виду м'яса, то завозять його в Україну здебільшого для виробництва ковбасних виробів, і ці обсяги істотно менші, ніж до початку повномасштабної війни.