На ринку праці збільшилася частка жінок та молоді до 25 років - дослідження

Work.ua проаналізував, як за останні два роки змінювалися зарплата, кількість пропозицій роботи, у тому числі дистанційної роботи. Також аналітики розповіли про нові професії, збільшення частки жінок і молоді на ринку праці та вакансій для ветеранів.

Від початку повномасштабного вторгнення за кількістю вакансій ринок праці відновився на 93%. Щодо відновлення по категоріям, аналітики спостерігають диспропорції. Так, з-поміж 28 категорій на Work.ua у 9 роботодавці пропонують більше вакансій, ніж було у січні 2022 року.

Категорії з найбільшим приростом вакансій. Інфографіка: Work.ua

Натомість у 19 категоріях у січні 2024 року пропозицій роботи було менше, ніж у січні 2022 року. Найповільніше відновлюється категорія "IT, комп'ютери, інтернет".

Категорії вакансій, кількість яких зменшилась. Інфографіка: Work.ua

Дистанційна робота постраждала менше, ніж ринок праці в цілому

Дослідження Work.ua показують, що українці хочуть працювати віддалено. Однак після початку повномасштабного вторгнення кількість вакансій дистанційної роботи скоротився у 4 рази, тоді як на ринку праці загалом — аж у 10. Проте у січні 2024 року пропозицій віддаленої роботи було вже на 3% більше, ніж у січні 2022 року.

На динаміку дистанційної роботи могли вплинути блекаути: у період з листопада 2022 до січня 2023 року бачимо просідання вакансій. Але в цілому така ситуація є звичайною наприкінці року.

Динаміка дистанційної роботи. Інфографіка: Work.ua

Більше роботи у громадському секторі та вакансій для ветеранів

Work.ua також дослідив, що у галузі "Неприбуткові, благодійні та громадські організації" вакансій стало більше у 10 разів.

Динаміка вакансій у громадському секторі. Інфографіка: Work.ua

Крім того, кількість вакансій для ветеранів збільшилася у 3 рази. Водночас такі пропозиції роботи поки що складають 7% від ринку праці.

Також від січня 2022 року вдвічі збільшилася кількість вакансій для пенсіонерів (близько 4% від ринку праці). Для людей з інвалідністю кількість пропозицій роботи зросла на 22%, для студентів — лише на 1%.

Запит на ментальне здоровʼя та нові професії на ринку праці

Зміни в житті країни позначилися і на ринку праці. Так на Work.ua зʼявилися професії, яких раніше не було на сайті. Передусім це спеціалісти Сил оборони: бойовий медик, гранатометник, мінометник, пілот дрона тощо.

Ось ще декілька тенденцій:

У суспільстві є запит на ментальне здоровʼя: помітний приріст вакансій бачимо для психологів (+136% у січні 2024 року до січня 2022 року) і психіатрів (+129%). Зростає попит на фахівців з реабілітації та лікарів: масажистів (+69%), доглядальників (+67%), кардіологів (+67%), реабілітологів (+58%), хірургів (+56%), санітарів (+51%), асистентів стоматолога (+44%). Вимушений виїзд українців за кордон спонукав попит на викладачів англійської (+40%), польської (+69%), німецької (+93%), французької (+200%), іспанської (+218%). Найбільше падіння пропозицій роботи — у сфері IT: Front-end розробник (-81%), back end розробник (-75%), тестувальник (-63%) тощо. Повномасштабне вторгнення позначилося на роботі працівників сфери туризму, морських перевезень, будівництва. Також вплинула відмова від російського програмного забезпечення. Тому поменшало роботи для менеджерів з туризму (-62%), крюїнг-менеджерів (-56%), аналітиків 1C (-55%), архітекторів (-54%), дизайнерів інтер'єру (-53%).

Конкуренція зросла передусім на віддалені посади

За два роки ринок праці дійшов від надзвичайно високої конкуренції за вакансії до дефіциту кадрів. У січні 2024 року проти січня 2022 року середня конкуренція зменшилася абсолютно в усіх областях, але найбільше у Херсонській (-79%), Донецькій (-79%), Чернівецькій (-60%), Закарпатській (-59%), Хмельницькій (-55%), Рівненській (-53%) та Івано-Франківській (-53%).

А от середня конкуренція за дистанційну роботу зросла на 63%.

З-поміж 28 категорій на Work.ua є зростання конкуренції у 6 з них:

"IT, комп'ютери, інтернет" (+107%).

"Дизайн, творчість" (+35%).

"ЗМІ, видавництво, поліграфія" (+20%).

"Маркетинг, реклама, PR" (+12%).

"Культура, музика, шоу-бізнес" (+7%).

"Телекомунікації та зв'язок" (+4%).

Найповільніше зарплати зростають у Київській області

Від початку повномасштабного вторгнення майже рік середня зарплата в Україні не змінювалася і складала 15 000 грн. Лише у січні 2023 року цей показник почав зростати. За останні 2 роки середня зарплата збільшилася на 30%.

Динаміка зростання середньої зарплати. Інфографіка: Delo.ua

За два роки повномасштабної війни середня зарплата зросла у кожній області. Цікаво, що в абсолютних цифрах найвищі доходи мають мешканці Київщини, однак тут зростання зарплат є найповільнішим.

На ринку праці збільшилася частка жінок та молоді до 25 років

У Work.ua проаналізували нових шукачів, які на сайті створили резюме у січні 2022 та 2024 року. Так, на ринку праці збільшилася частка жінок з 57% до 62%. Також зросла частка людей у віковій групі від 18 до 24 років.

Розподіл нових кандидатів. Інфографіка: Work.ua

Раніше Delo.ua розповідало, що дефіцит кадрів, особливо щодо чоловіків, призвів до гендерних змін в деяких компаніях. Через наявну проблему з нестачею персоналу бізнесу доводиться залучати дедалі більше жінок до роботи на складах, в логістиці, водіями. Для цього ритейл використовує нові підходи в організації роботи. Наприклад, ведуть діалог з постачальниками щодо зменшення розмірів та ваги пакувань товарів.