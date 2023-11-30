Основним завданням архітектора є розробка або оптимізація навколишнього середовища.

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Архітектор - це творча професія, послуги якої завжди користуються попитом. Робота архітектора потрібна державним установам та приватним підприємцям для реалізації запланованих проєктів.

Архітектор також може освоювати суміжні спеціалізації, наприклад, реставратор, дизайнер, інженер-будівельник, інженер-конструктор.

Що робить архітектор

Архітектор створює художній образ і втілює його на папері або за допомогою комп’ютерних програм. Під художніми образами маються на увазі міські забудови, ландшафти, будівлі, дороги тощо.

Основні види діяльності архітектора:

розробка проєкту ландшафту;

проєктування автомобільних і залізничних доріг, а також пішохідних доріг;

розробка макетів і планів населених пунктів;

реставрація та реконструкція;

створення малих архітектурних форм;

проєктування будівель, житлових будинків, підприємств тощо;

створення дизайну інтер’єру, декоративних елементів та ін.;

розробка рішень колірної організації об’єктів та ландшафту.

Яка зарплата у архітектора

В залежності від міста, де живе та працює архітектор, а також рівня досвіду, зарплата фахівця в Україні складає від 15 000 грн / міс. Середня зарплата архітектора по Україні становить близько 30 000 грн / міс.

Архітектори з досвідом роботи і напрацьованим портфоліо в Україні можуть заробляти від 40 000 грн / міс. А в умовах, коли в містах різних країн відбувається урбанізація, архітектори можуть заробляти набагато більше.

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Плюси та мінуси в роботі архітектора

Плюси Мінуси Попит на послуги фахівців. Висока конкуренція. Потрібно постійно навчатись. Треба багато працювати, щоб здобути визнання. Популярність. Щоб стати висококваліфікованим фахівцем для цього потрібні роки, а й можливо десятиліття. Інтелектуальна робота. Треба знати багато комп’ютерних програм. Високий заробіток.

Як стати архітектором

Щоб здобути професію архітектора можна закінчити коледж, ВУЗ або професійні курси. Для того, щоб покращувати свої навички та знання, потрібно постійно вивчати нові програми та технології.

Де вчитись на архітектора?

Пропонуємо розглянути кілька навчальних закладів, де можна опанувати професію архітектора.

Навчання на архітектора

Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ);

Київський інститут економіки та гуманітарії;

Київський міжнародний університет (КиМУ).

Які навички необхідні для роботи архітектора?

Навички архітектора повинні об’єднувати технічні та творчі аспекти, зокрема:

Технічні навички (знання архітектурних стилів і їх вплив на дизайн будівель).

Знання програм для архітектурного моделювання і дизайну.

Вміння візуалізувати об’єкти та простори.

Розуміти тенденції.

Знання будівельних технологій, матеріалів і конструкцій.

Комунікаційні навички.

Відповідальність і етичність.

Знання нормативів та стандартів.

Проєктний менеджмент.

Ці навички допоможуть архітектору створювати функціональні та безпечні будівлі, а також стильний дизайн.