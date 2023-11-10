Інженер розробляє нові або оптимізує наявні інженерні рішення. Інженери залучені в усі процеси життєвого циклу технічних пристроїв, які є предметом інженерної справи. А інженери з досвідом отримують високу заробітну плату.

Інженер - це фахівець з вищою технічною освітою, який займається створенням і обслуговуванням різних технічних пристроїв. Це фахівець, який повинен мати знання у галузі будівництва, електрики, науки, техніки тощо.

Що робить інженер

Як правило інженери залучені в усі процеси життєвого циклу технічних пристроїв, які є предметом інженерної справи, включаючи прикладні дослідження, планування, проєктування, конструювання тощо. Також інженери розробляють технології виготовлення, підготовку технічної документації, виробництво, наладку, випробування, експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт.

Інженер розробляє нові або оптимізує наявні інженерні рішення. Наприклад, це може бути оптимізація проєктного рішення, менеджмент і планування, управління розробками, контроль виробництва.

Яка зарплата у інженера

Середня зарплата інженера в Україні складає 23 000 гривень. Однак рівень заробітної плати залежить від досвіду роботи фахівця. Інженери з досвідом можуть заробляти від 40 000 гривень.

Плюси та мінуси в роботі інженером

Плюси Мінуси Високий попит на фахівців. Шкідлива професія, є загроза травмування. Фахівці з досвідом можуть отримувати гідну заробітну плату. Фахівці без досвіду отримують низьку заробітну плату. Можна обрати різну спеціалізацію за галуззю. Психологічне напруження через те, що інженерам не можна допускати помилки.

Як стати інженером

Отримати професію інженера можна у коледжі і університеті. Якщо людина обирає університет, треба скласти ЗНО і пройти конкурсний відбір. Тоді абітурієнт автоматично стає студентом і при успішному 4-х річному навчанні здобуває диплом бакалавра за обраною спеціальністю. При наявності даного диплома студент уже є молодшим інженером. Для підвищення кваліфікації можна продовжити навчання, щоб здобути ступінь магістра.

Також здобувачі професії інженера, у тому числі, у галузі IT можуть обрати для навчання курси в учбових центрах тощо.

Де вчитись на інженера

Пропонуємо розглянути кілька учбових закладів, де навчають професії інженера:

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.



Однак це даалеко не всі учбові заклади в Україні, які навчають спеціальності інженера.

Які навички потрібні для роботи інженером

Залежно від спеціалізації інженери мають різні навички, адже вони можуть змінюватись в залежності від конкретної галузі інженерії, як цивільна, механічна, електрична, програмна та інші. Загальні навички інженера можуть включати:

Технічні навички. Знання фундаментальних принципів інженерії, математики, фізики та технічного малювання.

Навички програмування. Програмування та автоматизація процесів, особливо для інженерів-програмістів.

Робота з інструментами та обладнанням. Вміння використовувати різноманітні інженерні інструменти, машини та обладнання.

Командна робота та комунікація. Здатність ефективно співпрацювати з іншими фахівцями.