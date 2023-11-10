Инженер разрабатывает новые или оптимизирует существующие инженерные решения. Инженеры вовлечены во все процессы жизненного цикла технических устройств, являющихся предметом инженерного дела. А инженеры с опытом получают высокую заработную плату.

Инженер – это специалист с высшим техническим образованием, занимающийся созданием и обслуживанием различных технических устройств. Это специалист, который должен иметь знания в области строительства, электричества, науки, техники и т.д.

Что делает инженер

Как правило, инженеры вовлечены во все процессы жизненного цикла технических устройств, которые являются предметом инженерного дела, включая прикладные исследования, планирование, проектирование, конструирование и т.д. Также инженеры разрабатывают технологии изготовления, подготовки технической документации, производства, наладки, испытания, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта.

Инженер разрабатывает новые или оптимизирует существующие инженерные решения. К примеру, это может быть оптимизация проектного решения, менеджмент и планирование, управление разработками, контроль производства.

Какая зарплата у инженера

Средняя зарплата инженера в Украине составляет 23 000 гривен. Однако уровень заработной платы зависит от опыта работы специалиста. Инженеры с опытом могут получать от 40 000 гривен.

Плюсы и минусы в работе инженером

Плюсы Минусы Высокий спрос на профессионалов. Вредная профессия, есть угроза травмирования. Специалисты с опытом могут получать достойную заработную плату. Специалисты без опыта получают низкую заработную плату. Можно выбрать разную специализацию по отрасли. Психологическое напряжение из-за того, что инженерам нельзя допускать ошибки.

Как стать инженером

Получить профессию инженера можно в колледже и университете. Если человек выбирает университет, нужно составить ВНО и пройти конкурсный отбор. Тогда абитуриент автоматически становится студентом и при успешном 4-х летнем обучении получает диплом бакалавра по выбранной специальности. При наличии данного диплома студент уже младший инженер. Для повышения квалификации можно продолжить обучение, чтобы получить степень магистра.

Также соискатели профессии инженера, в том числе в области IT, могут выбрать для обучения курсы в учебных центрах и т.д.

Где учиться на инженера

Предлагаем рассмотреть несколько учебных заведений, где обучают профессии инженера:

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.



Однако это далеко не все учебные заведения в Украине, обучающие специальности инженера.

Какие навыки нужны для работы инженером

В зависимости от специализации инженеры имеют разные навыки, ведь они могут изменяться в зависимости от конкретной отрасли инженерии как гражданская, механическая, электрическая, программная и другие. Общие навыки инженера могут включать:

Технические навыки. Знание базовых принципов инженерии, математики, физики и технического рисования.

Навыки программирования. Программирование и автоматизация процессов, особенно инженеров-программистов.

Работа с инструментами и оборудованием. Умение использовать всевозможные инженерные инструменты, машины и оборудование.

Работа в команде и коммуникация. Способность эффективно сотрудничать с другими специалистами.