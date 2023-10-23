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В Минцифры рассказали о реформе образования: что планируют изменить
20 октября Кабинет Министров Украины утвердил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании". После принятия законопроекта ВРУ соискатели образования будут иметь больше возможностей самостоятельно выбирать траекторию, формировать индивидуальный учебный план и регулировать сроки обучения.
Так, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, теперь у студентов будет больше свободы действий. Они будут выбирать, сколько учиться, какие предметы интересны и даже смогут менять специальность после 1–2 лет обучения.
Какие нововведения
В ведомстве отмечают, что нововведения позволят оптимизировать работу ЗВО, сделать обучение более эффективным, а также приблизить украинское образование к европейским стандартам, в частности:
1. Студенты по контракту могут регулировать сроки обучения. Например, ускорить обучение и завершить бакалавриат за 3 года вместо 4-х. Или наоборот – получить степень за 6 лет. Это поможет формировать удобный график, если человек работает или хотите уделить больше внимания определенным предметам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
2. Выбор специальности после первого курса. В 17 лет сложно выбрать профессию на всю жизнь. Поэтому студентам предоставят больше времени и возможностей, чтобы определиться. Вступаете на определенную отрасль, 1-2 года изучаете общие предметы, дальше выбираете конкретную специальность.
3. Дистанционное обучение вместо заочного или вечернего. Плагнуется с 2024 года отказаться от заочной формы обучения.
"Заочная форма обучения - советский рудимент образования. Дистанционное обучение показало себя эффективнее, чем покупка дипломов и образование "для галочки", - говорит Федоров.
4. Минимальный объем аудиторных занятий. Для бакалавров — не менее 10 часов, для магистров и аспирантов — не менее 8. Раньше этот показатель не регулировался и некоторые заведения этим злоупотребляли, предлагая студентам прорабатывать дисциплины почти самостоятельно.
5. Выборочные курсы. Для студентов, обучающихся по регулируемым специальностям (право, медицина, военная служба, атомная энергетика и т.п.) выборочный компонент будет меньше, чем раньше, — 10% вместо 25%. А для нерегулируемых — наоборот, процент может быть больше 25%.
Ваучеры на обучение от государства
Напомним, что по состоянию на 18 октября украинцам было выдано 15 353 ваучера на образование. Из них 3200 получили внутриперемещенные лица (2327 женщин и 873 мужчины).
В целом по ваучерам можно учиться на 124 профессии и специальности. Самое популярное направление - это психология.
Чтобы получить ваучер внутренним переселенцам нужно обратиться в центр занятости или подать онлайн-заявку.