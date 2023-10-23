В Минцифры рассказали о реформе образования: что планируют изменить

20 октября Кабинет Министров Украины утвердил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании". После принятия законопроекта ВРУ соискатели образования будут иметь больше возможностей самостоятельно выбирать траекторию, формировать индивидуальный учебный план и регулировать сроки обучения.

Так, по словам главы Минцифры Михаила Федорова, теперь у студентов будет больше свободы действий. Они будут выбирать, сколько учиться, какие предметы интересны и даже смогут менять специальность после 1–2 лет обучения.

Какие нововведения

В ведомстве отмечают, что нововведения позволят оптимизировать работу ЗВО, сделать обучение более эффективным, а также приблизить украинское образование к европейским стандартам, в частности:

1. Студенты по контракту могут регулировать сроки обучения. Например, ускорить обучение и завершить бакалавриат за 3 года вместо 4-х. Или наоборот – получить степень за 6 лет. Это поможет формировать удобный график, если человек работает или хотите уделить больше внимания определенным предметам.

Студенты будут самостоятельно регулировать сроки обучения

2. Выбор специальности после первого курса. В 17 лет сложно выбрать профессию на всю жизнь. Поэтому студентам предоставят больше времени и возможностей, чтобы определиться. Вступаете на определенную отрасль, 1-2 года изучаете общие предметы, дальше выбираете конкретную специальность.

Можно будет выбрать специальность после первого или второго курса обучения

3. Дистанционное обучение вместо заочного или вечернего. Плагнуется с 2024 года отказаться от заочной формы обучения.

Планируется заменить заочное обучение на дистанционное

"Заочная форма обучения - советский рудимент образования. Дистанционное обучение показало себя эффективнее, чем покупка дипломов и образование "для галочки", - говорит Федоров.

4. Минимальный объем аудиторных занятий. Для бакалавров — не менее 10 часов, для магистров и аспирантов — не менее 8. Раньше этот показатель не регулировался и некоторые заведения этим злоупотребляли, предлагая студентам прорабатывать дисциплины почти самостоятельно.

Минимальный объем аудиторских занятий

5. Выборочные курсы. Для студентов, обучающихся по регулируемым специальностям (право, медицина, военная служба, атомная энергетика и т.п.) выборочный компонент будет меньше, чем раньше, — 10% вместо 25%. А для нерегулируемых — наоборот, процент может быть больше 25%.

Выборочные курсы для студентов

Ваучеры на обучение от государства

Напомним, что по состоянию на 18 октября украинцам было выдано 15 353 ваучера на образование. Из них 3200 получили внутриперемещенные лица (2327 женщин и 873 мужчины).

В целом по ваучерам можно учиться на 124 профессии и специальности. Самое популярное направление - это психология.

Чтобы получить ваучер внутренним переселенцам нужно обратиться в центр занятости или подать онлайн-заявку.