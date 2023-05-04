Під час кожної кризи українці активно вчаться на IT-спеціальності - експерт

Коли в Україні розпочинається криза, населення починає думати про перехід в IT-галузь, оскільки індустрія дозволяє працювати онлайн, за кордоном та отримувати зарплату в іноземній валюті. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів CEO Hillel IT School Вадим Друмов.



Цей тренд можна було прослідкувати у 2014 році, коли по суті почалась війна, каже Друмов, оскільки, економіка просіла, а курс долару різко змінився: спочатку був 8 грн, потім – 30 грн, далі відкотився до 25 грн. Тобто, люди фактично почали менше заробляти.

"На той момент зовсім інша ситуація була в ІТ-галузі, де у багатьох компаній оплата праці була прив'язана до курсу валют. Тоді індустрія навіть зростала. Зокрема, у 2014 році експорт складав $1,5 млрд, у 2015-му - $2,1 млрд", - каже експерт.

Тож недивно, що українці почали дивитися на ІТ. Говорили, що це перспективна професія, оскільки фахівці заробляють у доларах, а працювати можна у міжнародній компанії. Як результат, почався великий бум на навчання у ІТ-школах. Через 2-3 роки ринок IT-освіти викристалізувався: зокрема, зникли ті курси, що розвивали дані послуги несистемно.

"Коли ж почалась повномасштабне вторгнення, відбулась та ж сама історія, що й у 2014-му. Люди вирішили йти вчитися на ІТ-курсах, оскільки це міжнародна професія. Можна бути класним Python розробником в Україні і знайти хорошу роботу за кордоном. Ця мотивація виявилася дуже важливою для вимушених переселенців. Багато хто захотів отримати професію, яка допоможе працювати онлайн у будь-якій країні світу та отримувати гарну зарплату", - розповідає Вадим Друмов.

Логічно, що в умовах зростання попиту на освітні послуги знову з'явилась велика кількість ІТ-курсів. Але при цьому не все навчальні продукти можуть бути якісними, тому треба уважно дивитися, хто буде викладати, скільки часу займають заняття, які практичні навички ви отримаєте, який супровід у працевлаштуванні будуть надавати.

Експерт наводить приклад із курсом Front End: десь сім років тому базові знання за цим напрямком можна було отримати за 4 місяці, зараз на це потрібно біля 9-10 місяців.

"Чому так? Справа в тому, що технології постійно розвиваються, тому на курсі потрібно дати не тільки основу, а й актуальні технології. Вимоги до фахівців також зростають, тому студенти мають отримати якісні знання", - пояснює Друмов.

Нагадаємо, вице-президент компанії Intellias Роман Павлюк розповів, що світчерам для успішної кар’єри в IT потрібно знання англійської мови, та базові знання з обраного напрямку.

Більше про тренди навчання IT-професіям та пошук роботи в технологічних компаніях, читайте в інтерв’ю Delo.ua: "Масові скорочення в світовій IT-галузі не катастрофа, а корекція ринку", — Вадим Друмов, Hillel IT School.