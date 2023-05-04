Во время каждого кризиса украинцы активно учатся на IT-специальности - эксперт

Когда в Украине начинается кризис, население начинает думать о переходе в IT-отрасль, поскольку индустрия позволяет работать онлайн, за границей и получать зарплату в иностранной валюте. Об этом в интервью Delo.ua рассказал CEO Hillel IT School Вадим Друмов.

Этот тренд можно было проследить в 2014 году, когда по сути началась война, говорит Друмов, поскольку экономика просела, а курс доллара резко изменился: сначала был 8 грн, потом – 30 грн, дальше откатился до 25 грн. То есть люди фактически стали меньше зарабатывать.

"На тот момент совсем другая ситуация была в ИТ-отрасли, где у многих компаний оплата труда была привязана к курсу валют. Тогда индустрия даже росла. В частности, в 2014 году экспорт составлял $1,5 млрд, в 2015-м - $2 ,1 млрд", – говорит эксперт.

Неудивительно, что украинцы начали смотреть на ИТ. Говорили, что это перспективная профессия, поскольку специалисты зарабатывают в долларах, а работать можно в международной компании . Как результат начался большой бум на обучение в ИТ-школах. Через 2-3 года рынок IT-образование выкристаллизовалось: в частности, исчезли те курсы, которые развивали данные услуги несистемно.

"Когда же началось полномасштабное вторжение, произошла та же история, что и в 2014-м. Люди решили идти учиться на ИТ-курсах, поскольку это международная профессия. Можно быть классным Python разработчиком в Украине и найти хорошую работу за рубежом. Эта мотивация Оказалась очень важной для вынужденных переселенцев. Многие захотели получить профессию, которая поможет работать онлайн в любой стране мира и получать хорошую зарплату", - рассказывает Вадим Друмов.

Логично, что в условиях роста спроса на образовательные услуги снова появилось большое количество ИТ-курсов. Но при этом не все обучающие продукты могут быть качественными, поэтому нужно внимательно смотреть, кто будет преподавать, сколько времени занимают занятия, какие практические навыки вы получите, какое сопровождение в трудоустройстве будут предоставлять.

Эксперт приводит пример с курсом Front End: где-то семь лет назад базовые знания по этому направлению можно получить за 4 месяца, сейчас на это нужно около 9-10 месяцев.

"Почему так? Дело в том, что технологии постоянно развиваются, поэтому на курсе нужно дать не только основу, но и актуальные технологии. Требования к специалистам также растут, поэтому студенты должны получить качественные знания", – объясняет Друмов.

Напомним, вице-президент компании Intellias Роман Павлюк рассказал , что свитчерам для успешной карьеры в IT нужно знание английского языка и базовые знания по выбранному направлению.

Больше о трендах обучения IT-профессиям и поиске работы в технологических компаниях, читайте в интервью Delo.ua: "Массовые сокращения в мировой IT-отрасли не катастрофа, а коррекция рынка", — Вадим Друмов, Hillel IT School.