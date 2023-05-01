Война не остановила сотрудничество украинских IT-компаний с иностранными заказчиками – эксперт

После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года иностранные компании считают сотрудничество с Украиной рискованным, поскольку возникли риски в виде блекаутов, потерь данных и т.д. Но, несмотря на форс-мажоры, иностранцы готовы работать с украинскими специалистами. Об этом в интервью Delo.ua рассказывает вице-президент по развитию технологий в IT-компании Intellias Роман Павлюк.

"С одной стороны, украинская IT-отрасль столкнулась с последствиями глобального кризиса, а с другой - на индустрию влияют дополнительные факторы: полномасштабная война, блекауты и т.д. Понятно, что в этих условиях иногда иностранные клиенты боятся сотрудничать с украинскими офисами IT-компаний. Заказчики не могут нормально планировать ведение проектов через постоянные форс-мажоры", - объясняет Роман Павлюк.

По его мнению, после 24 февраля иностранные заказчики рассматривают два основных риска, которые влияют на принятие решений о сотрудничестве с украинскими IT-компаниями.

Первая проблема – это риски блекаута. Помню, как в ноябре-декабре 2022 года клиенты писать сообщения: "Вижу, как люди пропадают со связи. Вместо того, чтобы решать мои задачи, они решают свои проблемы. Понимаю это, но не могу так работать". Это была действительно проблема, поэтому некоторые IT-компании оптимизировали команды под нужды заказчиков и сделали все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность ведения бизнеса.

Вторая проблема – это риски утечки информации. В начале полномасштабной войны клиенты сильно опасались реализации такого сценария. Например, компания имеет Development Center в Харькове. Что делать, если такой центр и все оборудование – компьютеры, серверы, коммерческие образцы, - захватил враг? Это была бы катастрофа. Благодаря Богу и ВСУ, в Харькове развевается украинский флаг, но катастрофа не произошла.

"Как видим, в условиях войны некоторые иностранные компании считают сотрудничество с Украиной действительно рискованным. Например, потерять информацию боятся финансовые компании. Поэтому некоторые из них имеют ограничения для такого сотрудничества. Но, в целом, иностранцы готовы, чтобы украинцы принимали участие в их проектах, если такое сотрудничество не является рискованным для той или иной отрасли. Сотрудничество с иностранными заказчиками в Украине продолжается достаточно активно", - говорит Роман Павлюк.

Напомним, UCLOUD, украинский облачный провайдер, активно растет и открывает собственный офис в Варшаве . В Польше также недавно разместили оборудование в третьем дата-центре, поэтому мощности компании выросли до 5 центров обработки данных (ЦОД). Так компания стала единственным украинским провайдером по мощностям, имеющим собственную инфраструктуру в 3 ЦОД в Польше и суммарно в 4 ЦОД в ЕС.

Больше о причинах мирового кризиса в IT и будущем IT-отрасли в Украине читайте в интервью Delo.ua : "IT-индустрия в Украине, как и во всем мире, сейчас находится в состоянии плато", – Роман Павлюк, Intellias.