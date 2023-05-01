Війна не зупинила співпрацю українських IT-компаній з іноземними замовниками – експерт

Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року іноземні компанії вважають співпрацю з Україною ризикованою, оскільки виникли ризики в вигляді блекаутів, втрати даних тощо. Але незважаючи на форс-мажори, іноземці готові працювати із українськими фахівцями. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповідає віцепрезидент з розвитку технологій у IT-компанії Intellias Роман Павлюк.

"З одного боку, українська IT-галузь зіткнулася із наслідками глобальної кризи, а, з іншого, - на індустрію впливають додаткові чинники: повномасштабна війна, блекаути тощо. Зрозуміло, що в цих умовах інколи іноземні клієнти бояться співпрацювати із українськими офісами IT-компаній. Замовники не можуть нормально планувати ведення проєктів через постійні форс-мажори", - пояснює Роман Павлюк.

На його думку, після 24 лютого іноземні замовники розглядають два основні ризики, коли приймають рішення про співпрацю із українськими IT-компаніями.

Перша проблема - це ризики блекауту. Пам’ятаю, як в листопаді-грудні 2022 року клієнти писати повідомлення: "Бачу, як люди пропадають із зв’язку. Замість того, щоб вирішувати мої задачі, вони вирішують свої проблеми. Розумію це, але не можу так працювати". Це була дійсно проблема, тож деякі IT-компанії оптимізували команди під потреби замовників та зробили все можливе аби забезпечити безперебійність ведення бізнесу.

Друга проблема – це ризики витоку інформації. На початку повномасштабної війни клієнти сильно боялися реалізації такого сценарію. Уявіть собі, компанія має Development Center, наприклад, у Харкові. Що робити, якщо б такий центр та усе обладнання – комп’ютери, сервери, комерційні зразки, - захопив ворог? Це була б катастрофа. Дякуючи Богу та ЗСУ, у Харкові майорить український прапор, та катастрофа не сталася.

"Як бачимо, в умовах війни певні іноземні компанії вважають співпрацю з Україною дійсно ризикованою. Наприклад, втратити інформацію бояться фінансові компанії. Тому деякі з них мають обмеження для такої співпраці. Але, в цілому, іноземці готові, щоб українці брали участь в їх проєктах, якщо таке співробітництво не є ризикованим для тієї чи іншої галузі. Співпраця із іноземними замовниками в Україні продовжується доволі активно", - говорить Роман Павлюк.

Нагадаємо, UCLOUD, український хмарний провайдер, активно зростає та відкриває власний офіс у Варшаві. У Польщі також нещодавно розмістили обладнання у третьому дата-центрі, відтак потужності компанії виросли до 5 центрів обробки даних (ЦОД). Так компанія стала єдиним українським провайдером за потужностями, що має власну інфраструктуру в 3 ЦОД у Польщі та сумарно в 4 ЦОД в ЄС.

Більше про причини світової кризи в IT та майбутнє IT-галузі в Україні читайте в інтерв’ю Delo.ua: "IT-індустрія в Україні, як і в усьому світі, зараз знаходиться у стані плато", - Роман Павлюк, Intellias".