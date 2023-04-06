Найбільший хмарний оператор України UCLOUD відкриває офіс у Варшаві

UCLOUD, український хмарний провайдер, активно зростає та відкриває власний офіс у Варшаві. У Польщі також нещодавно розмістили обладнання у третьому дата-центрі, відтак потужності компанії виросли до 5 центрів обробки даних (ЦОД). Так компанія стала єдиним українським провайдером за потужностями, що має власну інфраструктуру в 3 ЦОД у Польщі та сумарно в 4 ЦОД в ЄС.

Третій ЦОД на території Польщі дозволяє забезпечити стабільне зростання українського бізнесу. Окремі канали зв’язку дозволяють безпечно обмінюватися даними між ЦОД в Німеччині та Польщі. А з’єднання каналом у 100G з Києвом дає більше можливостей для бекапування даних.

"Команда в Варшаві сформована з наших українських та польських працівників. Ми також залучали українців, які вже багато років живуть у Польщі. Так ми зможемо вільно надавати підтримку бізнесу українською, англійською та польською мовами", - зазначила Ольга Козакова, керівниця офісу UCLOUD у Варшаві.

Завдяки розміщенню інфраструктури в п'ятому ЦОД та розширенню мережі компанія продовжить надавати якісні послуги для своїх клієнтів, а також підтримувати українські компанії, які вже працюють на ринку ЄС.