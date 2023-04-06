Крупнейший облачный оператор Украины UCLOUD открывает офис в Варшаве

UCLOUD, украинский облачный провайдер, активно растет и открывает свой офис в Варшаве. В Польше также недавно разместили оборудование в третьем дата-центре, поэтому мощности компании выросли до 5 центров обработки данных (ЦОД). Так компания стала единственным украинским провайдером по мощностям, имеющим собственную инфраструктуру в 3 ЦОД в Польше и суммарно в 4 ЦОД в ЕС.

Третий ЦОД на территории Польши позволяет обеспечить стабильный рост украинского бизнеса. Отдельные каналы связи позволяют безопасно обмениваться данными между ЦОД в Германии и Польше. А соединение по каналу в 100G с Киевом дает больше возможностей для бекапирования данных.

"Команда в Варшаве сформирована из наших украинских и польских работников. Мы также привлекали украинцев, уже много лет живущих в Польше. Так мы сможем свободно оказывать поддержку бизнесу на украинском, английском и польском языках", - отметила Ольга Козакова, руководитель офиса UCLOUD в Варшаве.

Благодаря размещению инфраструктуры в пятом ЦОДе и расширении сети компания продолжит предоставлять качественные услуги для своих клиентов, а также поддерживать украинские компании, уже работающие на рынке ЕС.