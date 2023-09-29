Україні бракує лікарів: що відбувається на ринку праці в медицині

Чи є дефіцит співробітників на ринку праці в категорії “Медицина, фармацевтика” та яку зарплату пропонують роботодавці, читайте у матеріалі.

Ринок праці у сфері медицини відновився на 114%

Початок повномасштабного вторгнення помітно вдарив по ринку праці в категорії "Медицина, фармацевтика": за даними системи управління наймом (СУН) Work.ua кількість вакансій тут скоротилася в 7 разів. Якщо в лютому 2022 року кількість пропозицій роботи в цій категорії складала 5 663, то в березні їх залишилося лише 806. Поступове, але впевнене відновлення традиційно уповільнилося в жовтні з його обстрілами енергетичної інфраструктури.

Вже у квітні 2023 року вакансій для медиків стало навіть більше, ніж до повномасштабного вторгнення. При цьому аналітики Work.ua зафіксували відновлення ринку праці на 114% — маємо 6 465 вакансій у серпні 2023. До речі, за кількістю пропозицій роботи категорія "Медицина, фармацевтика" займає десяте місце на ринку праці.

Найбільша кількість пропозицій роботи в категорії традиційно зосереджена в Київській області — 2 570 вакансій. Водночас це одна з небагатьох областей, де вакансій все ж таки менше, ніж було до повномасштабної війни. Також багато роботи для медичного персоналу пропонують у Дніпропетровській (610), Львівській (553), Одеській (546) та Харківській областях (341).

Як порівняти з лютим 2022 року, найбільшу динаміку відновлення показує переважно захід України. Подекуди вакансій у категорії тут вдвічі та навіть втричі більше, ніж до повномасштабного вторгнення. За показником відновлення кількості вакансій лідирують:

Закарпатська (307%);

Рівненська (253%);

Чернівецька (230%);

Волинська (182%);

Івано-Франківська області (180%).

Це відповідає загальній тенденції ринку праці на заході України: у цих областях кількість вакансій відчутно більша від довоєнного рівня.

А от у прифронтових областях відновлення є, проте відбувається досить повільними темпами. Нестачу медичного персоналу в цих регіонах підтверджують і роботодавці. Своїм досвідом пошуку фахівців поділилася директор ТОВ "ВІТАЦЕНТР" — медичної клініки у Запоріжжі — Наталя Бурзаєва:

"Відгуків на лікарські спеціальності, на вакансії анестезиста та рентгенолаборанта немає взагалі. Таких спеціалістів немає і серед резюме шукачів. У дефіциті медичні сестри, тому що підходящих кандидатів дуже мало. Багато шукачів мають прострочені медичні документи, бо давно не працювали в медичній сфері та не проходили обов’язкове для медпрацівників підвищення кваліфікації"

За словами Наталії, дефіцит кадрів пов’язаний з тим, що місто Запоріжжя розташоване в районі проведення бойових дій, та з початку повномасштабної військової агресії багато людей виїхало в більш безпечні регіони України або за кордон. Чоловіки мобілізовані до лав ЗСУ, а деякі жінки змушені доглядати за дітьми, бо їх немає з ким залишати, а дитсадки та школи не працюють. Внутрішньо переміщені особи також надовго не затримуються в місті і їдуть далі в безпечні регіони України.

Щодо військового обліку жінок-медиків, проблем не виникне, вважає Бурзаєва. Українські лікарі та сестри медичні майже всі без винятків знаходяться на військовому обліку. Для тих жінок, хто ще не став на військовий облік, є час до 2026 року, щоб це зробити.

"Більше нас хвилює питання, якщо жінок-медиків почнуть мобілізувати до лав ЗСУ, тоді дійсно виникне серйозна проблема і дефіцит кадрів загостриться ще більше, або призведе до того, що ми не зможемо надавати якісні медичні послуги населенню через нестачу персоналу", - зазначила Бурзаєва.

Благодійні та громадські організації шукають психологів

У серпні 2023 року найбільшу кількість вакансій розмістили роботодавці із галузей:

"Медицина, охорона здоров’я, аптеки" (69%);

"Краса, фітнес, спорт" (5%);

"Хімічна промисловість, фармацевтика" (5%);

"Освіта, наука" (4%);

"Пошук персоналу, HR" (4%).

Як порівняти з минулим роком, перша пʼятірка галузей не змінилася. Тут усе логічно: салони краси шукають косметологів та спеціалістів із лазерної епіляції, школи — медсестер та психологів, рекрутингові агенції — HR-ів за напрямом Human Care.

А от у першій десятці зʼявились представники галузі "Неприбуткові, благодійні та громадські організації". Вони шукають передусім психологів: третина вакансій від галузі призначені саме для цих спеціалістів.

Найбільшу кількість вакансій у серпні 2023 пропонують таким фахівцям:

медсестра — 1 075;

провізор — 930;

асистент стоматолога — 578;

медичний представник — 333;

лікар загальної практики — 278;

адміністратор — 267;

масажист — 262;

спеціаліст із лазерної епіляції — 214;

психолог — 184;

ветеринарний лікар — 153.

"Медицина, фармацевтика" — та категорія, в якій майже немає посад, що стали менш затребуваними, як порівняти з лютим 2022 року. Лише за останній рік попит на адміністраторів та провізорів зріс у 2,5 раза, на психологів, логопедів, асистентів стоматолога, медичних сестер — у 2 рази.

Щодо портрета бажаного кандидата, то у 67% вакансій від претендентів очікують досвід роботи. Відповідно, 33% пропозицій підходять шукачам без досвіду. На 14% вакансій готові взяти студентів, на 8% — людей з інвалідністю. 4% пропозицій роботи призначено для ветеранів, 3% — для пенсіонерів. Лише 1% вакансій передбачає дистанційну зайнятість. Це передусім робота для операторів кол-центрів у медичних клініках, менеджерів із продажу, психологів.

Актуальність ментального здоровʼя позначається і на ринку праці

Дані системи управління наймом (СУН) відображають загальний тренд на турботу про ментальне здоровʼя. Так, як порівняти з лютим 2022 року, відновлення за посадою "психолог" склало 242%. Тобто попит на фахівців зріс у 2,5 раза.

Як і в категорії загалом, тут спостерігалося різке падіння кількості вакансій у березні 2022 року. Ще одне падіння Work.ua зафіксував у жовтні того ж року. Це може бути повʼязано зі "штормом" на ринку праці, спричиненим обстрілами енергетичної інфраструктури. Наразі ж бачимо, що попит на фахівців із психологічного здоровʼя дуже великий.

Щодо галузей, які потребують психологів, то це "Освіта, наука" (40%), "Неприбуткові, благодійні та громадські організації" (27%), "Медицина, охорона здоров’я, аптеки" (16%), "Пошук персоналу, HR" (5%), "Послуги для населення та бізнесу" (4%), "Державні організації" (2%), "Енергетика" (2%).

Цікаво, що психологів тепер шукають енергетичні компанії, також значно зріс запит на психологів від громадських організацій. Наявність корпоративного психолога в сучасних реаліях — один з елементів бренду роботодавця та додаткова негрошова мотивація для співробітників.

Кваліфікований лікар — на вагу золота

Конкуренція в категорії "Медицина, фармацевтика" наразі майже вдвічі нижча, ніж на ринку праці як такому. За даними системи управління наймом (СУН) Work.ua на одну вакансію в цій категорії в середньому претендує 6 осіб. На перший погляд, усе так само як і до повномасштабного вторгнення (7 претендентів на посаду).

Проте ситуація в медицині дуже полярна. З одного боку, є значна конкуренція за пропозиції роботи, які передбачають менші вимоги до освіти та кваліфікації. Проте з іншого боку, на вакансії для лікарів роботодавці отримують лише по 1–2 відгуки.

Наприклад, вище середнього конкуренція на посади оператора контакт-центру (27 відгуків на 1 вакансію), адміністратора (24), психолога (17), менеджера з продажу, спеціаліста з лазерної епіляції (12), продавця-консультанта (найчастіше — у магазин оптики, 9).

А от де роботодавцям дуже складно знайти кандидатів, то це на посади завідуючого аптекою, гастроентеролога, ветеринарного лікаря, лікаря УЗД, кардіолога, ендокринолога (1 відгук), зубного техніка, сімейного лікаря, провізора (до 2 відгуків), педіатра, асистента ветеринарного лікаря, офтальмохірурга, логопеда (2–3 відгуки).

Керівник відділу HR у мережі аптек "Подорожник" Світлана Бойко, прокоментувала дефіцит кадрів.

"У нас є серйозний дефіцит кваліфікованих фармацевтів та завідувачів аптек. Дуже гостро проблему ми відчули коли почалась війна, і зараз це тільки наростає. Багато людей виїжджає за кордон, а також їх мобілізують", - каже вона.

Зарплати в медицині впевнено зростають

Середня заробітна плата в категорії "Медицина, фармацевтика" складає 17 500 грн, як і на ринку праці загалом. З початку повномасштабної війни середня зарплата в категорії зросла на 14% (з 15 000 до 17 500 грн).

Найвищі доходи мають фахівці в Херсонській (23 375 грн), Київській та Кіровоградській (20 000 грн), Черкаській та Донецькій областях (18 000 грн). А от найменшу зарплату медикам пропонують у Тернопільській області (13 500 грн).

Найвищий заробіток у вакансіях із категорії «Медицина, фармацевтика» на Work.ua зараз пропонують таким спеціалістам (крім керівних посад) :

41 250 грн — ендодонтист;

35 000 грн — хімік-технолог;

27 500 грн — менеджер із продажу;

25 000 грн — зубний технік, медичний представник, хірург;

23 500 грн — психіатр;

22 500 грн — біолог, лікар загальної практики, лікар УЗД, подолог;

22 000 грн — спеціаліст із лазерної епіляції;

21 500 грн — завідуючий аптекою;

20 000 грн — анестезіолог, ветеринарний лікар, гінеколог, гірудотерапевт, кардіолог, масажист, офтальмохірург, педіатр, сімейний лікар.

А от найнижчі зарплати в прибиральників (8 150 грн), санітарів (8 250), асистентів ветеринарного лікаря (11 000).

Посади, у яких найбільше зросли зарплати із січня 2022 до серпня 2023 року:

на 67% (з 12 000 до 20 000) — офтальмохірург;

на 67% (з 15 000 до 25 000) — хірург;

на 60% (з 12 520 до 20 000) — хімік;

на 58% (з 12 500 до 19 750) — реабілітолог;

на 50% (з 10 000 до 15 000) — психолог;

на 38% (з 14 500 до 20 000) — анестезіолог;

на 33% (з 15 000 до 20 000) — ветеринарний лікар;

на 33% (з 15 000 до 20 000) — масажист;

на 29% (з 14 000 до 18 000) — провізор;

на 26% (з 17 000 до 21 500) — завідуючий аптекою;

на 25% (з 14 500 до 18 150) — лікар-координатор;

на 24% (з 12 500 до 15 500) — лаборант;

на 23% (з 11 000 до 13 500) — логопед.

Зарплати в медицині впевнено зростають

Середня заробітна плата в категорії "Медицина, фармацевтика" складає 17 500 грн, як і на ринку праці загалом. З початку повномасштабної війни середня зарплата в категорії зросла на 14% (з 15 000 до 17 500 грн).

Найвищі доходи мають фахівці в Херсонській (23 375 грн), Київській та Кіровоградській (20 000 грн), Черкаській та Донецькій областях (18 000 грн). А от найменшу зарплату медикам пропонують у Тернопільській області (13 500 грн).

Найвищий заробіток у вакансіях із категорії "Медицина, фармацевтика" на Work.ua зараз пропонують таким спеціалістам (крім керівних посад) :

41 250 грн — ендодонтист;

35 000 грн — хімік-технолог;

27 500 грн — менеджер із продажу;

25 000 грн — зубний технік, медичний представник, хірург;

23 500 грн — психіатр;

22 500 грн — біолог, лікар загальної практики, лікар УЗД, подолог;

22 000 грн — спеціаліст із лазерної епіляції;

21 500 грн — завідуючий аптекою;

20 000 грн — анестезіолог, ветеринарний лікар, гінеколог, гірудотерапевт, кардіолог, масажист, офтальмохірург, педіатр, сімейний лікар.

А от найнижчі зарплати в прибиральників (8 150 грн), санітарів (8 250), асистентів ветеринарного лікаря (11 000).

Посади, у яких найбільше зросли зарплати із січня 2022 до серпня 2023 року:

на 67% (з 12 000 до 20 000) — офтальмохірург;

на 67% (з 15 000 до 25 000) — хірург;

на 60% (з 12 520 до 20 000) — хімік;

на 58% (з 12 500 до 19 750) — реабілітолог;

на 50% (з 10 000 до 15 000) — психолог;

на 38% (з 14 500 до 20 000) — анестезіолог;

на 33% (з 15 000 до 20 000) — ветеринарний лікар;

на 33% (з 15 000 до 20 000) — масажист;

на 29% (з 14 000 до 18 000) — провізор;

на 26% (з 17 000 до 21 500) — завідуючий аптекою;

на 25% (з 14 500 до 18 150) — лікар-координатор;

на 24% (з 12 500 до 15 500) — лаборант;

на 23% (з 11 000 до 13 500) — логопед.

Про що нам говорить статистика

Сьогодні в категорії "Медицина, фармацевтика" вакансій навіть більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Вони передусім зосереджені на заході країни. А от кількість пропозицій роботи в прифронтових регіонах ще не досягла довоєнного рівня.

Разом зі збільшенням кількості вакансій зросли й зарплати, подекуди на 67%. Загалом середня зарплата в медицині відповідає середній зарплаті на ринку праці.

Але знаходити кандидатів на ці вакансії — завдання із зірочкою. Адже пропозиції роботи для кваліфікованого медичного персоналу отримують невелику кількість відгуків. Водночас спостерігається досить висока конкуренція за посади, які передбачають менші вимоги до кандидатів.

Щодо портрета кандидата, то передусім це молоді жінки до 35 років. Водночас понад третина кандидатів має значний досвід роботи в професії — понад 5 років. Натомість кандидати старшого віку, які мають найбільше досвіду, втрачають можливості, бо не користуються сучасними інструментами пошуку роботи, як-от Work.ua.

Актуалізація теми ментального здоровʼя відобразилася і на ринку праці: як порівняти з лютим 2022 року, попит на психологів зріс у 2,5 раза.

Роботодавці, з якими спілкувався Work.ua розповіли про значні труднощі, з якими вони стикаються під час пошуку медичного персоналу. Це відтік кваліфікованих кадрів за кордон, переміщення працівників в межах України до безпечніших регіонів, труднощі у поєднанні карʼєри та материнства тощо.