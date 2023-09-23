53% компаній у галузі ритейлу виплачують зарплати у повному обсязі та без змін - дослідження

Яку зарплату хочуть отримувати представники різних професій у сфері ритейлу та яка ситуація на ринку праці - дослідили Асоціація рітейлерів України та онлайн-платформа з пошуку роботи в Україні robota.ua (у різний час - квітні 2022 року, січні 2023 року та серпні 2023 року).

З якою швидкістю відновлюється український ринок праці

За даними дослідження, у сфері ритейлу кількість вакансій на ринку праці України відновлюється. Якщо у березні 2022 року кількість вакансій впала до 7% від довоєнного рівня (січень 2022 року), але вже починаючи з квітня 2022 року їх кількість невпинно зростала та досягла 47% від довоєнного рівня у грудні 2022 року. Ця динаміка зберігалась і впродовж 2023 року, і вже в серпні 2023 року зафіксовано 86% вакансій від довоєнного рівня.

Областями-лідерами за кількістю вакансій стали:

Київська (34 023);

Львівська (7 395);

Дніпропетровська (7 278);

Одеська (5 828);

Харківська.

Найбільше резюме зафіксовано від кандидатів з Київської області (65 210), Дніпропетровської (17 007), Львівської (14 935), Харківської (14 310) та Одеської (12 818).

Яка ситуація з вакансіями у ритейлі

Якщо рахувати 21 лютого 2022 року за базовий період (100% вакансій), то вже 28 лютого 2022 року кількість вакансій у ритейлі зменшилася до 58%, а 4 квітня 2022 року вона досягла найменшої кількості – 17% від довоєнного рівня. Уже починаючи з травня 2022 року кількість вакансій у ритейлі невпинно зростала та досягла 31 липня 2023 року 89% від довоєнного рівня.

У яких спеціалістах збільшилась потреба

З січня 2023 по серпень 2023 року збільшилась потреба у таких спеціалістах:

продавець-консультант – на 36%;

касир – на 38%;

вантажник – на 24%;

водій – на 22%;

товарознавець – на 27%

вакансії ІТ – на 24%;

охоронець – на 27%;

вакансії маркетингу – на 22%;

адміністратор – на 25%;

сейлз сапорт – на 15%;

керівник магазину – на 31%;

мерчендайзер – на 22%.

Як війна вплинула на скорочення працівників

Якщо у квітні 2022-го повним складом працювали 57% компаній, то у серпні 2023 року відсоток таких компаній підвищився до 96%.

Як змінилось навантаження на співробітників

У квітні 2022 року у 37% працівників магазинів та аптек помірно збільшилось навантаження. Опитування, проведене у серпні 2023-го показує, що в більшості (60%) співробітників навантаження не змінилося.

Як змінився формат роботи

У серпні 2023 року абсолютна більшість (84%) працюють у магазині або офісі. Віддалена робота наразі лише у 11% співробітників.

Як війна вплинула на зарплати працівників

У серпні 2023 року 53% компаній вказали, що виплачують зарплати у повному обсязі та без змін у її розмірі, 34% роботодавців підвищили грошову винагороду для всіх співробітників, 8% компаній підняли зарплату для ключових працівників.

Яку зарплату хочуть отримувати представники різних професій у сфері ритейлу?

У серпні 2023 року найвищі зарплатні очікування у кандидатів за it-спеціальностями (у середньому – 68 814 грн), водіїв (35 400 грн) та маркетинг-фахівців (31 200 грн). Як показує аналітика вакансій із відкритими зарплатами, роботодавці готові пропонувати меншу за їх очікування грошову винагороду.

Що пропонують компанії, крім зарплати, у 2023 році

На перших позиціях – бонуси та премії (20 462 вакансії), безкоштовне навчання (16 937 вакансій), знижки співробітникам (14 798 вакансій).

Скільки в середньому заробляє українець

Як зазначають аналітики Work.ua, середня зарплата в Україні за рік зросла на 10% - з 15 000 грн до 16 500 грн. Перше підвищення зарплат зафіксовано у лютому 2023 року (+1 000 грн до 16 000 грн), друге — у травні (+500 грн до 16 500 грн).

Експерти зазначають, що перегляд зарплат у 2023 році відбувся під час переходу ринку праці від роботодавця до шукача, коли кількість пропозицій роботи зіштовхнулась зі зниженням попиту. Для порівняння: від початку повномасштабного вторгнення РФ ринок праці в Україні впав більше ніж в 10 разів і перейшов до роботодавця.

За даними Work.ua найбільше зростання середньої зарплати спостерігається у таких галузях:

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+36% до 15 000 грн).

"Будівельна промисловість" (+19% до 19 000 грн).

"Роздрібна торгівля" (+17% до 14 000 грн).

Експерти зазначають, що зростання зарплат в Україні у цих галузях може свідчити про розвиток малого бізнесу у сфері обслуговування, популяризацію внутрішнього туризму та збільшення попиту на спеціалістів з відновлення і розбудови країни через війну.