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Робота для менеджерів, керівників та аналітиків: добірка вакансій в Україні
Delo.ua спільно з GRC.ua та OLX.Робота створили добірку вакансій. Читайте у щотижневому дайджесті вакансій, яких фахівців шукають роботодавці.
Директор Інституту Досліджень з Відновлення та Розбудови, м. Київ
На роботу запрошується директор Інституту Дослідженьз Відновлення та Розбудови.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931600
Директор/ка Альянсу Українських Організацій Громадського Сектору, м. Київ
Запрошується в в команду директор/ка Альянсу Українських Організацій Громадського Сектору (А-УОГС), який буде відповідати за керівництво та стратегічне і операційне управління Альянсу через робочі групи членів Альянсу та інші структури.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935603
Менеджер з продажу, м. Київ
GRC.ua запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930347
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Заступник головного бухгалтера, м. Львів
ТОВ Інкомс груп шукає заступника головного бухгалтера.
Заробітна плата: від 25 000 до 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932035
Менеджер з опису бізнес-процесів, м. Київ
"УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО" — агропромисловий холдинг (виробництво цукру, м’ясне та молочне тваринництво) шукає менеджера з опису бізнес-процесів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69934809
Менеджер управління ризиками, м. Київ
"УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО" - агропромисловий холдинг (виробництво цукру, м’ясне та молочне тваринництво) шукає менеджера управління ризиками.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69934778
Таргетолог (віддалено)
Основна діяльність компанії iPapus Agency — digital-маркетинг: Facebook Ads, Google Ads, SMM, розробка та комплексне просування сайтів. Наразі агентство інтернет-маркетингу iPapus Agency шукає таргетолога.
Заробітна плата: від 35 000 до 45 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт (5/2) з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935234
Менеджер із закупівель, м. Київ
Концерн "Ярослав" запрошує на постійну роботу менеджера із закупівель (фурнітура, пакувальні матеріали).
Заробітна плата: від 25 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з Пн - Пт (8:30−17:00).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935425
Бухгалтер на виробництво, м. Київ
Концерн "Ярослав", лідер українського ринку з виробництва текстильної та трикотажної продукції, запрошує на постійну роботу бухгалтера.
Заробітна плата: від 18 000 до 20 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з Пн - Пт (8:30−17:00).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927772
Медичний представник, м. Київ
Компанія ТОВ "Сона-Фармексім" запрошує вас взяти участь у конкурсі на посаду медичний представник.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69934300
Менеджер з продажу, м. Дніпро
Група компаній "0112.group" — надає послуги у сфері пожежної та охоронної безпеки, відеоспостереження, контролю доступу — від проектування до монтажу та щомісячного спостереження і подальшого технічного обслуговування, шукає менеджера з продажу.
Заробітна плата: від 12 000 до 36 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69933754
Middle IT Business Analyst, м. Дніпро
"БаДМ" — національний дистриб’ютор фармацевтичного ринку України шукає Middle IT Business Analyst.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935534
Delphi developer, м. Дніпро
"БаДМ"— національний дистриб’ютор фармацевтичного ринку України запрошує на роботу Delphi developer.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935532
Менеджер з продажу нафтопродуктів, м. Київ
Standart Oil LLC шукає менеджера з продажу нафтопродуктів.
Заробітна плата: від 20 000 до 60 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935512
Експерт-аналітик за напрямком ринок праці, м. Київ
Мінекономіки запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад до Команди Підтримки Реформ.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932740
Експерт-аналітик, м. Київ
Мінекономіки запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад до Команди Підтримки Реформ. Наразі потрібен есперт-аналітик.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932740
Працівник на свиноферму, с. Мильниці
На свиноферму потрібна працівниця по догляду за худобою в нічні зміни.
Заробітна плата: 9 000 - 10 000 грн.
Графік роботи: нічні зміни.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pratsvnitsya-na-svinofermu-IDSntkb.html
Працівники на польові роботи, Коростишів
Агропідприємство запрошує працівників на обрізку лохини та черешні.
Заробітна плата: 12 000 - 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/zaproshumo-pratsvnikv-na-polov-roboti-IDShNkz.html
Працівники на польові роботи, Сміла
Агропідприємство запрошує працівників на обрізку лохини та черешні.
Заробітна плата: 12 000 - 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/zaproshumo-pratsvnikv-na-polov-roboti-IDScPh8.html
Тракторист, м. Чорноморськ
ТОВ "АВТОДОР" що займається дорожньо-будівельними роботами, запрошує на роботу тракториста.
Заробітна плата: 15 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: не вкзано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/traktorist-u-m-chornomorsk-IDSfuiS.html
Збирач грибів, м. Біла Церква
Компания "Гриби - України" запрошує на роботу збирача грибів (з досвідом).
Заробітна плата: 15 000 - 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/zbrnik-gribv-gribovod-IDPeTAh.html
Оператор на птахофабрику, Львівська область
На птахофабрику потрібні оператори.
Заробітна плата: 19 499 - 19 500 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/operator-na-ptahofabriku-IDT0y6U.html
Пилорамщик та працівник підсобного приміщення, Черкаська область
Новостворене деревообробне підприємство запрошує на роботу верстатників деревообробних верстатів та підсобних працівників для роботи на обладнанні.
Заробітна плата: 11 000 - 18 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/piloramschiki-ta-pdsobn-pratsvnik-prozhivannya-bezkoshtovne-IDSUaGK.html
Міколог-технолог, м. Запоріжжя
Фермерське господарство "ДАНЯ" є виробником та постачальником грибів у місті Запоріжжя. Компанія спеціалізується на вирощуванні та реалізації грибів. Наразі підприємство шукає людину на посаду міколога-технолога (вирощування грибів).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/mkolog-tehnolog-viroschuvannya-gribv-IDT1p4h.html
Робітника фермерського господарства, с. Містки, Львівська область
Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/vakansya-robtnika-fermerskogo-gospodarstva-IDT1rZi.html
Озеленювач-різноробочий в ландшафтну компанію, м. Біла Церква
Компанія Healthy Plants запрошує на роботу в озеленення фізично витривалих молодих людей.
Заробітна плата: 14 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт 8:00 - 18:00, Сб - Нед - вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/ozelenyuvach-rznorobochiy-v-landshaftnu-kompanyu-IDIVtY9.html
Тракторист-машиніст, с. Бирлівка, Вінницька область
МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, шукає тракториста-машиніста.
Заробітна плата: 12 000 - 17 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/traktorist-mashinst-s-birlvka-IDSoz2Z.html
Пилорамщик та працівник підсобного приміщення, м. Тернопіль
Новостворене деревообробне підприємство запрошує на роботу верстатників деревообробних верстатів та підсобних працівників для роботи на обладнанні.
Заробітна плата: 11 000 - 18 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/piloramschiki-ta-pdsobn-pratsvnik-prozhivannya-bezkoshtovne-IDSUayD.html
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