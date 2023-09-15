Робота для менеджерів, керівників та аналітиків: добірка вакансій в Україні

Delo.ua спільно з GRC.ua та OLX.Робота створили добірку вакансій. Читайте у щотижневому дайджесті вакансій, яких фахівців шукають роботодавці.

Директор Інституту Досліджень з Відновлення та Розбудови, м. Київ

На роботу запрошується директор Інституту Дослідженьз Відновлення та Розбудови.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931600

Директор/ка Альянсу Українських Організацій Громадського Сектору, м. Київ

Запрошується в в команду директор/ка Альянсу Українських Організацій Громадського Сектору (А-УОГС), який буде відповідати за керівництво та стратегічне і операційне управління Альянсу через робочі групи членів Альянсу та інші структури.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935603

Менеджер з продажу, м. Київ

GRC.ua запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930347

Заступник головного бухгалтера, м. Львів

ТОВ Інкомс груп шукає заступника головного бухгалтера.

Заробітна плата: від 25 000 до 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932035

Менеджер з опису бізнес-процесів, м. Київ

"УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО" — агропромисловий холдинг (виробництво цукру, м’ясне та молочне тваринництво) шукає менеджера з опису бізнес-процесів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69934809

Менеджер управління ризиками, м. Київ

"УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО" - агропромисловий холдинг (виробництво цукру, м’ясне та молочне тваринництво) шукає менеджера управління ризиками.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69934778

Таргетолог (віддалено)

Основна діяльність компанії iPapus Agency — digital-маркетинг: Facebook Ads, Google Ads, SMM, розробка та комплексне просування сайтів. Наразі агентство інтернет-маркетингу iPapus Agency шукає таргетолога.

Заробітна плата: від 35 000 до 45 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт (5/2) з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935234

Менеджер із закупівель, м. Київ

Концерн "Ярослав" запрошує на постійну роботу менеджера із закупівель (фурнітура, пакувальні матеріали).

Заробітна плата: від 25 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з Пн - Пт (8:30−17:00).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935425

Бухгалтер на виробництво, м. Київ

Концерн "Ярослав", лідер українського ринку з виробництва текстильної та трикотажної продукції, запрошує на постійну роботу бухгалтера.

Заробітна плата: від 18 000 до 20 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з Пн - Пт (8:30−17:00).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69927772

Медичний представник, м. Київ

Компанія ТОВ "Сона-Фармексім" запрошує вас взяти участь у конкурсі на посаду медичний представник.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69934300

Менеджер з продажу, м. Дніпро

Група компаній "0112.group" — надає послуги у сфері пожежної та охоронної безпеки, відеоспостереження, контролю доступу — від проектування до монтажу та щомісячного спостереження і подальшого технічного обслуговування, шукає менеджера з продажу.

Заробітна плата: від 12 000 до 36 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69933754

Middle IT Business Analyst​, м. Дніпро

"БаДМ" — національний дистриб’ютор фармацевтичного ринку України шукає Middle IT Business Analyst​.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935534

Delphi developer, м. Дніпро

"БаДМ"— національний дистриб’ютор фармацевтичного ринку України запрошує на роботу Delphi developer.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935532

Менеджер з продажу нафтопродуктів, м. Київ

Standart Oil LLC шукає менеджера з продажу нафтопродуктів.

Заробітна плата: від 20 000 до 60 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935512

Експерт-аналітик за напрямком ринок праці, м. Київ

Мінекономіки запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад до Команди Підтримки Реформ.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932740

Експерт-аналітик, м. Київ

Мінекономіки запрошує взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад до Команди Підтримки Реформ. Наразі потрібен есперт-аналітик.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932740

Працівник на свиноферму, с. Мильниці

На свиноферму потрібна працівниця по догляду за худобою в нічні зміни.

Заробітна плата: 9 000 - 10 000 грн.

Графік роботи: нічні зміни.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/pratsvnitsya-na-svinofermu-IDSntkb.html

Працівники на польові роботи, Коростишів

Агропідприємство запрошує працівників на обрізку лохини та черешні.

Заробітна плата: 12 000 - 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/zaproshumo-pratsvnikv-na-polov-roboti-IDShNkz.html

Працівники на польові роботи, Сміла

Агропідприємство запрошує працівників на обрізку лохини та черешні.

Заробітна плата: 12 000 - 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/zaproshumo-pratsvnikv-na-polov-roboti-IDScPh8.html

Тракторист, м. Чорноморськ

ТОВ "АВТОДОР" що займається дорожньо-будівельними роботами, запрошує на роботу тракториста.

Заробітна плата: 15 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: не вкзано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/traktorist-u-m-chornomorsk-IDSfuiS.html

Збирач грибів, м. Біла Церква

Компания "Гриби - України" запрошує на роботу збирача грибів (з досвідом).

Заробітна плата: 15 000 - 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/zbrnik-gribv-gribovod-IDPeTAh.html

Оператор на птахофабрику, Львівська область

На птахофабрику потрібні оператори.

Заробітна плата: 19 499 - 19 500 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/operator-na-ptahofabriku-IDT0y6U.html

Пилорамщик та працівник підсобного приміщення, Черкаська область

Новостворене деревообробне підприємство запрошує на роботу верстатників деревообробних верстатів та підсобних працівників для роботи на обладнанні.

Заробітна плата: 11 000 - 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/piloramschiki-ta-pdsobn-pratsvnik-prozhivannya-bezkoshtovne-IDSUaGK.html

Міколог-технолог, м. Запоріжжя

Фермерське господарство "ДАНЯ" є виробником та постачальником грибів у місті Запоріжжя. Компанія спеціалізується на вирощуванні та реалізації грибів. Наразі підприємство шукає людину на посаду міколога-технолога (вирощування грибів).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/mkolog-tehnolog-viroschuvannya-gribv-IDT1p4h.html

Робітника фермерського господарства, с. Містки, Львівська область

Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/vakansya-robtnika-fermerskogo-gospodarstva-IDT1rZi.html

Озеленювач-різноробочий в ландшафтну компанію, м. Біла Церква

Компанія Healthy Plants запрошує на роботу в озеленення фізично витривалих молодих людей.

Заробітна плата: 14 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт 8:00 - 18:00, Сб - Нед - вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/ozelenyuvach-rznorobochiy-v-landshaftnu-kompanyu-IDIVtY9.html

Тракторист-машиніст, с. Бирлівка, Вінницька область

МХП — міжнародна компанія у сфері продовольчих та агро технологій, шукає тракториста-машиніста.

Заробітна плата: 12 000 - 17 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/traktorist-mashinst-s-birlvka-IDSoz2Z.html

Пилорамщик та працівник підсобного приміщення, м. Тернопіль

Новостворене деревообробне підприємство запрошує на роботу верстатників деревообробних верстатів та підсобних працівників для роботи на обладнанні.

Заробітна плата: 11 000 - 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/piloramschiki-ta-pdsobn-pratsvnik-prozhivannya-bezkoshtovne-IDSUayD.html