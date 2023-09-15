Работа для менеджеров, руководителей и аналитиков: подборка вакансий в Украине

Delo.ua совместно с GRC.ua и OLX.Работа создали подборку вакансий. Читайте в еженедельном дайджесте вакансий, каких специалистов ищут работодатели.

Директор Института Исследований по восстановлению и развитию, г. Киев

На работу приглашается директор Института Исследований Восстановления и Развития.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931600

Директор/ка Альянса Украинских Организаций Общественного Сектора, г. Киев

Приглашается в команду директор/ка Альянса Украинских Организаций Общественного Сектора (А-УОХС), который будет отвечать за руководство и стратегическое и операционное управление Альянса через рабочие группы членов Альянса и другие структуры.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69935603

Менеджер по продажам, г. Киев

GRC.ua приглашает на работу менеджера по продажам.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930347

Заместитель главного бухгалтера, г. Львов

ООО Инкомс групп ищет заместителя главного бухгалтера.

Зарплата: от 25 000 до 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932035

Менеджер по описанию бизнес-процессов, г. Киев

"УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО" - агропромышленный холдинг (производство сахара, мясное и молочное животноводство) ищет менеджера по описанию бизнес-процессов.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934809

Менеджер управления рисками, г. Киев

"УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО" - агропромышленный холдинг (производство сахара, мясное и молочное животноводство) ищет менеджера по управлению рисками.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934778

Таргетолог (удаленно)

Основная деятельность компании iPapus Agency – digital-маркетинг: Facebook Ads, Google Ads, SMM, разработка и комплексное продвижение сайтов. В настоящее время агентство интернет-маркетинга iPapus Agency ищет таргетолога.

Зарплата: от 35 000 до 45 000 грн.

График работы: Пн-Пт (5/2) с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69935234

Менеджер по закупкам, г. Киев

Концерн "Ярослав" приглашает на постоянную работу менеджера по закупкам (фурнитура, упаковочные материалы).

Зарплата: от 25 000 грн.

График работы: 5/2 с Пн – Пт (8:30−17:00).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69935425

Бухгалтер на производство, г. Киев

Концерн "Ярослав", лидер украинского рынка по производству текстильной и трикотажной продукции приглашает на постоянную работу бухгалтера.

Зарплата: от 18 000 до 20 000 грн.

График работы: 5/2 с Пн – Пт (8:30−17:00).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927772

Медицинский представитель, г. Киев

Компания ООО "Сона-Фармексим" приглашает вас принять участие в конкурсе на должность медицинского представителя.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69934300

Менеджер по продажам, г. Днепр

Группа компаний "0112.group" - предоставляет услуги в сфере пожарной и охранной безопасности, видеонаблюдения, контроля доступа - от проектирования до монтажа и ежемесячного наблюдения и последующего технического обслуживания, ищет менеджера по продажам.

Зарплата: от 12 000 до 36 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69933754

Middle IT Business Analyst, г. Днепр

"БаДМ" - национальный дистрибьютор фармацевтического рынка Украины ищет Middle IT Business Analyst.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69935534

Delphi developer, г. Днепр

"БаДМ" - национальный дистрибьютор фармацевтического рынка Украины приглашает на работу Delphi developer.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69935532

Менеджер по продаже нефтепродуктов, г. Киев

Standart Oil LLC ищет менеджера по продажам нефтепродуктов.

Зарплата: от 20 000 до 60 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69935512

Эксперт-аналитик по направлению рынок труда, г. Киев

Минэкономики приглашает принять участие в конкурсе на замещение вакантных должностей в Команду поддержки реформ.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932740

Эксперт-аналитик, г. Киев

Минэкономики приглашает принять участие в конкурсе на замещение вакантных должностей в Команду поддержки реформ. Сейчас нужен эксперт-аналитик.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932740

Работник по свиноферме, с. Мыльницы

На свиноферму нужна работница по уходу за скотом в ночные смены.

Заработная плата: 9 000 – 10 000 грн.

График работы: ночные смены.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/pratsvnitsya-na-svinofermu-IDSntkb.html

Работники на полевые работы, Коростышев

Агропредприятие приглашает работников на обрезку голубики и черешни.

Заработная плата: 12 000 – 16 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/zaproshumo-pratsvnikv-na-polov-roboti-IDShNkz.html

Работники на полевые работы, с. Смела

Агропредприятие приглашает работников на обрезку голубики и черешни.

Заработная плата: 12 000 – 16 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/zaproshumo-pratsvnikv-na-polov-roboti-IDScPh8.html

Тракторист, г. Черноморск

ООО "АВТОДОР", занимающееся дорожно-строительными работами, приглашает на работу тракториста.

Заработная плата: 15 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/traktorist-um-chornomorsk-IDSfuiS.html

Сборщик грибов, г. Белая Церковь

Компания "Грибы - Украина" приглашает на работу сборщика грибов (с опытом).

Заработная плата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/zbrnik-gribv-gribovod-IDPeTAh.html

Оператор на птицефабрику, Львовская область

На птицефабрику нужны операторы.

Заработная плата: 19 499 – 19 500 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/operator-na-ptahofabriku-IDT0y6U.html

Пилорамщик и работник подсобного помещения, Черкасская область

Новосозданное деревообрабатывающее предприятие приглашает на работу станков деревообрабатывающих станков и подсобных работников для работы на оборудовании.

Заработная плата: 11 000 – 18 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/piloramschiki-ta-pdsobn-pratsvnik-prozhivannya-bezkoshtovne-IDSUaGK.html

Миколог-технолог, г. Запорожье

Фермерское хозяйство "ДАНЯ" является производителем и поставщиком грибов в Запорожье. Компания специализируется на выращивании и реализации грибов. В настоящее время предприятие ищет человека на должность миколога-технолога (выращивание грибов).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке:https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/mkolog-tehnolog-viroschuvannya-gribv-IDT1p4h.html

Рабочего фермерского хозяйства, с. Мостики, Львовская область

Заработная плата: 10 000 – 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/vakansya-robtnika-fermerskogo-gospodarstva-IDT1rZi.html

Озеленитель-разнорабочий в ландшафтную компанию, г. Белая Церковь

Компания Healthy Plants приглашает на работу в озеленение физически выносливых молодых людей.

Заработная плата: 14 000 – 20 000 грн.

График работы: Пн-Пт 8:00 – 18:00, Сб – Нед – выходные.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/ozelenyuvach-rznorobochiy-v-landshaftnu-kompanyu-IDIVtY9.html

Тракторист-машинист, с. Бирловка, Винницкая область

МХП - международная компания в сфере продовольственных и агро технологий, ищет тракториста-машиниста.

Заработная плата: 12 000 – 17 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/traktorist-mashinst-s-birlvka-IDSoz2Z.html

Пилорамщик и работник подсобного помещения, г. Тернополь

Новосозданное деревообрабатывающее предприятие приглашает на работу станков деревообрабатывающих станков и подсобных работников для работы на оборудовании.

Заработная плата: 11 000 – 18 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua/ru/obyavlenie/rabota/piloramschiki-ta-pdsobn-pratsvnik-prozhivannya-bezkoshtovne-IDSUayD.html