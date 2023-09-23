53% компаний в отрасли ритейла выплачивают зарплаты в полном объеме и без изменений - исследование

Какую зарплату хотят получать представители разных профессий в сфере ритейла и какая ситуация на рынке труда – исследовали Ассоциация ритейлеров Украины и онлайн-платформа по поиску работы в Украине robota.ua (в разное время – апреле 2022 года, январе 2023 года и августе 2023 года).

С какой скоростью восстанавливается украинский рынок труда

По данным исследования, в сфере ритейла количество вакансий на рынке труда Украины возобновляется. Если в марте 2022 года количество вакансий упало до 7% довоенного уровня (январь 2022 года), но уже начиная с апреля 2022 года их количество неуклонно росло и достигло 47% от довоенного уровня в декабре 2022 года. Эта динамика сохранялась и в течение 2023 года, и уже в августе 2023 зафиксировано 86% вакансий от довоенного уровня.

Областями-лидерами по количеству вакансий стали:

Киевская (34023);

Львовская (7395);

Днепропетровская (7278);

Одесская (5828);

Харьковская.

Больше резюме зафиксировано от кандидатов из Киевской области (65 210), Днепропетровской (17 007), Львовской (14 935), Харьковской (14 310) и Одесской (12 818).

Какая ситуация с вакансиями в ритейле

Если считать 21 февраля 2022 за базовый период (100% вакансий), то уже 28 февраля 2022 количество вакансий в ритейле уменьшилось до 58%, а 4 апреля 2022 она достигла наименьшего количества - 17% от довоенного уровня. Уже начиная с мая 2022 года количество вакансий в ритейле постоянно росло и достигло 31 июля 2023 года 89% от довоенного уровня.

В каких специалистах увеличилась потребность

С января 2023 по август 2023 увеличилась потребность в таких специалистах:

продавец-консультант – на 36%;

кассир – на 38%;

грузчик – на 24%;

водитель – на 22%;

товаровед – на 27%

вакансии ИТ – на 24%;

охранник – на 27%;

вакансии маркетинга – на 22%;

администратор – на 25%;

сейлз сапорт – на 15%;

руководитель магазина – на 31%;

мерчендайзер – на 22%.

Как война повлияла на сокращение работников

Если в апреле 2022 полным составом работали 57% компаний, то в августе 2023 года процент таких компаний повысился до 96%.

Как изменилась нагрузка на сотрудников

В апреле 2022 года у 37% работников магазинов и аптек умеренно увеличилась нагрузка. Опрос, проведенный в августе 2023-го, показывает, что у большинства (60%) сотрудников нагрузка не изменилась.

Как изменился формат работы

В августе 2023 года абсолютное большинство (84%) работают в магазине или офисе. Удаленная работа только в 11% сотрудников.

Как война повлияла на зарплаты работников

В августе 2023 года 53% компаний указали, что выплачивают зарплаты в полном объеме и без изменений в ее размере, 34% работодателей повысили денежное вознаграждение для всех сотрудников, 8% компаний подняли зарплату для ключевых работников.

Какую зарплату хотят получать представители разных профессий в сфере ритейла?

В августе 2023 года самые высокие зарплатные ожидания у кандидатов по it-специальностям (в среднем – 68 814 грн), водителей (35 400 грн) и маркетинг-специалистов (31 200 грн). Как показывает аналитика вакансий с открытыми зарплатами, работодатели готовы предлагать меньшее их ожидания денежное вознаграждение.

Что предлагают компании, кроме зарплаты, в 2023 году

На первых позициях – бонусы и премии (20 462 вакансии), бесплатное обучение (16 937 вакансий), скидки сотрудникам (14 798 вакансий).

Сколько в среднем зарабатывает украинец

Как отмечают аналитики Work.ua, средняя зарплата в Украине за год выросла на 10% – с 15 000 грн до 16 500 грн. Первое повышение зарплат зафиксировано в феврале 2023 года (+1 000 грн. до 16 000 грн.), второе — в мае (+500 грн. до 16 500 грн.).

Эксперты отмечают, что пересмотр зарплат в 2023 году состоялся при переходе рынка труда от работодателя к соискателю, когда количество предложений столкнулось со снижением спроса. Для сравнения: с начала полномасштабного вторжения в РФ рынок труда в Украине упал более чем в 10 раз и перешел к работодателю.

По данным Work.ua наибольший рост средней зарплаты наблюдается в следующих областях:

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+36% до 15 000 грн).

"Строительная промышленность" (+19% до 19000 грн).

"Розничная торговля" (+17% до 14 000 грн).

Эксперты отмечают, что рост зарплат в Украине в этих отраслях может свидетельствовать о развитии малого бизнеса в сфере обслуживания, популяризации внутреннего туризма и увеличении спроса на специалистов по восстановлению и развитию страны в результате войны.