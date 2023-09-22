Скільки українців змінило роботу протягом останнього року - дослідження

У вересні поточного року OLX опитало близько 7 тисяч користувачів платформи, щоб дізнатись скільки за останній рік українців змінило роботу та залишились працювати на тому ж місці. Також результати дослідження показали причини зміни місця роботи. З яких причин наразі звільняються фахівці або залишаються працювати на тому ж місці, а також скільки шукачі втрачають часу на пошук нової роботи - читайте у матеріалі.

Дослідження OLX показало, що 28% респондентів змінило роботу за останній рік, 55% залишились працювати на тому ж місці, 11% планують все ж змінити місце роботи в майбутньому.

Скільки українців змінило роботу за останній рік. Ілюстрація: Delo.ua

Найголовнішою причиною зміни роботи для українців (24%) є недостатній рівень заробітної плати. Причина №2 – переїзд в інше місто або країну (19%). Третій та четвертий за популярністю мотиви – скорочення (15%) та інше (15%), де респонденти основною причиною зміни роботи зазначали початок повномасштабної війни.

Також 10% опитуваних незадоволені умовами праці, 9% бажають перейти в іншу галузь, замикає рейтинг причин у зміні роботи – звільнення (7%).

Причини зміни роботи серед українців. Ілюстрація: Delo.ua

Якщо взяти до уваги, що найголовнішою причиною зміни роботи для українців є недостатній рівень заробітної плати, то є очікування, що саме ця причина і залишатиметься №1 фактором зміни робочого місця й надалі. Однак, в короткостроковій перспективі частка українців, які через це змінюють роботу, суттєво не зміниться. Марія Абдулліна керівниця напрямку OLX Робота

Так, 31% користувачів платформи відповіли, що не влаштовує через рівень заробітної плати, 25% влаштовує повністю. Проте 18% респондентів відповіли, що не влаштовує нинішнє місце роботи, але змінювати її не збираються.

Майже однакову кількість відсотків набрали варіанти: не влаштовує через умови роботи (5,7%), не влаштовує через галузь роботи (5,2%) та не влаштовує через навантаженість (5%).

Чи влаштовує українців поточне місце роботи. Ілюстрація: Delo.ua

Що стосується часу, протягом якого вдалось знайти нову роботу, респонденти відповіли таким чином: 1-2 тижні (24%), до 1 місяця (15%), 1-2 місяці (14%), 3-6 місяців (20%) та до 1 року/досі в пошуку (13%).

Що впливатиме на зміну місця роботи

Global Head of HR Partners at Ciklum Тетяни Гирявець зазначила, що залежно від того, якою буде підтримка компанії в цей період життя людини, це значною мірою вплине і на готовність до зміни роботи. Тут серед причин виходів будуть так звані "за особистими обставинами" або "через перформанс".

Вона підкреслилла, що вже 18 місяців війни спеціалісти працюють, здобувають досвід, виконують складніші завдання, зростають професійно. Отже, навіть зараз питання кар'єрного зростання не втрачає актуальності. І хоча темпи ринку праці дійсно нижчі, ніж постковідні, попит на висококваліфікованих спеціалістів є.

Бізнес-реалії також спровокували появу нової причини виходів - так званої “job security”. Якщо людина відчуває, що в її організації “не найкращі часи”, когось із колег скоротили чи зменшили бюджети, то це може стати приводом замислитись, чи не немає якоїсь загрози для неї особисто. Це також може стати поштовхом для пошуку нових можливостей. Тетяна Гирявець Global Head of HR Partners at Ciklum

За словами керівниці напрямку OLX Робота Маріі Абдулліної, в довгостроковій перспективі є два вагомих чинники, які точно впливатимуть на частку тих, хто змінюватиме роботу.

Перший – це деокупація населених пунктів та їхня відбудова. Це те, що сприятиме поверненню в ці регіони, каже вона. З налагодженням процесу відбудови, поверненням бізнесу (як мінімум, роздрібної торгівлі та логістики) будуть зʼявлятись і нові робочі місця, що впливатиме на зміну роботи у зв'язку з переїздом.

Другий чинник – це загальна зміна структури ринку праці.

Наразі ми вже бачимо чіткий тренд набирання ваги у суспільстві саме робітничими спеціальностями. В цьому сегменті вже зосереджена найбільша кількість вакансій. Марія Абдулліна керівниця напрямку OLX Робота

Як зазначила Абдуліна, за умови економічного зростання, більш динамічного відновлення бізнесу по Україні та масштабів потреби відновлення інфраструктури тощо – збільшиться попит на “людей з інструментом”. Надалі це призведе до зростання зарплат в даному сегменті і як наслідок перекваліфікації фахівців та ймовірній зміні поточного робочого місця на потенційно більш високооплачуване.

За словами Global Head of HR Partners at Ciklum Тетяни Гирявець, останні півтора року повномасштабного вторгнення - це період великих кризових викликів і змін. А будь-які зміни викликають добре відомі всім стадії: заперечення, злість, торг, депресія, прийняття. Реакція кожної людини на зміни індивідуальна. Вона залежить від особистого контексту та життєвого досвіду, тому і швидкість проходження цих фаз різна.

За таких умов останні півроку ми помічаємо тренд на зростання вигорання у фахівців. І йдеться не лише про нашу компанію, а про загальноринкову тенденцію. На всіх нас тисне дуже багато факторів. Відповідно людина в стадії депресії або втрачає мотивацію, що може призвести до супутніх проблем із перформансом, або потребує часу на так званий сабатікал, щоб відволіктися, зайнятись суспільно корисними справами чи й взагалі змінити сферу діяльності. Тетяна Гирявець Global Head of HR Partners at Ciklum

Резюмуючи Recruitment Director at Ciklum Анна Халімон підкреслила, що компенсація, а також сам проєкт, на якому працюватиме фахівець, залишаються серед ключових факторів, які впливають на вибір роботодавця.

Від початку повномасштабного вторгнення колеги почали звертати увагу на низку інших важливих параметрів. Зокрема, стабільність бізнесу: навіть для ІТ факт передбачуваності та впевненості у завтрашньому дні відіграє не останню роль. Фахівцям хочеться знати, що проєкт довготривалий, а за потреби компанія може запропонувати інші можливості. Анна Халімон Recruitment Director at Ciklum

Також кандидати звертають увагу на те, чи має компанія зв’язок з бізнесом в Росії та Білорусі. І часто свідомо шукають компанії, які не мають шлейфу роботи там, адже для прикладу сербський чи турецький офіс цілком може бути передвісником релокованих команд з цих країн, каже Анна.

Крім того, досить часто постає питання про те, як компанія підтримує ЗСУ та Україну загалом, як можна долучатися до корисних справ. Це означає, що цінності компанії та репутаційні чинники зараз також відіграють важливу роль.