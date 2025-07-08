Холдинг ASVIO отримав дозвіл на придбання СК "Країна": digital-експансія в страхуванні

Національний банк України погодив операцію з придбання страхової компанії “Країна” бенефіціаром холдингу ASVIO Investment Holding Вячеславом Супруненком.

Про це йдеться в рішенні Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ.

Перед цим Антимонопольний комітет України також надав йому дозвіл на концентрацію.

Про плани інтегрувати страхову компанію до своєї фінансової екосистеми ASVIO повідомляв раніше. За словами голови Наглядової ради холдингу Романа Ярошенка, ця угода є частиною довгострокової стратегії з розвитку цифрових фінансових сервісів. Холдинг має намір застосувати у страхуванні ті ж ІТ-рішення, які вже успішно працюють у банківському напрямку – зокрема, на базі онлайн-платформи Garantiya.com.

"Ми не просто інвестуємо – ми формуємо майбутнє. У нашому холдингу є власні IT-команди, які вже довели свою спроможність: вони трансформували "АСВІО Банк" із звичайного банку в цифрову інституцію нового покоління. Ми розуміємо, що включення страхових продуктів до роздрібного банківського напрямку – це стратегічно правильний крок", – пояснив голова наглядової ради холдингу Роман Ярошенко.

"Це рішення було не про вигоду тут і зараз, а про довгострокову перспективу. Війна рано чи пізно завершиться. Ми віримо в Україну. Якби не вірили, то не інвестували б три роки поспіль – від самого початку повномасштабного вторгнення. Придбання страхової компанії – далеко не найбільша наша угода за цей час. Основну частину активів ми купували на відкритих аукціонах у держави, тим самим підтримуючи бюджет країни в надзвичайно складний період", – додав він.

За словами Ярошенка, ASVIO мислить на довгострокову перспективу – "на 10–20 років уперед". Він також підтвердив, що угода проходила відповідно до всіх вимог регуляторів.

У компанії прокоментували також появу критичних публікацій у деяких медіа: за оцінкою холдингу, подібні матеріали мають ознаки замовного характеру, тоді як сама угода була прозорою і здійснена з дотриманням усіх юридичних процедур.

ASVIO Investment Holding також інвестує у реальний сектор: зокрема, у 2023 році холдинг придбав нерухомість колишнього заводу "Росинка" в Києві, де вже цього року відновлено виробництво безалкогольних напоїв.

"Тоді багато хто думав, що ми збираємося зводити житло. Але через два роки інвестицій і відновлення колективу – ми вже цього місяця запустили виробництво", – повідомив Ярошенко.

Довідка

ASVIO Investment Holding – український холдинг з понад 10 000 співробітників, що активно інвестує навіть під час війни: відновлює виробництво на базі заводу "Росинка", розвиває АСВІО Банк як цифровий фронт через онлайн-платформу Garantiya.com.

Вячеслав Супруненко — основний акціонер холдингу та власник близько 70% акцій АСВІО Банку. Він є співзасновником платформи управління активами ASVIO, а також контролює низку індустріальних активів. Серед них — відновлення алюмінієвого заводу в Броварах і запуск венчурного фонду, орієнтованого на девелопмент та інвестиційні проєкти.