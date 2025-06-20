Страховка на майбутнє: навіщо інвестор купує компанію під час війни

Коли більшість бізнесів стримуються у складні часи, ASVIO Investment Holding, який стоїть за «Асвіо Банком», робить рішучий крок – купує страхову компанію «Країна». Це не про миттєву вигоду, а про системний розвиток. Цифровий успіх на прикладі Garantiya.com (повна онлайн-платформа для бізнесу: ідентифікація, транзакції, документи) показав: холдинг має можливості не лише трансформувати банк, а й створювати нові бізнес-моделі.

Як голова наглядової ради Роман Ярошенко пояснює:

Це вклад у цифровий флагман страхових послуг для понад 10 000 співробітників холдингу та їхніх клієнтів.

Програма купівлі – далеко не поодинокий випадок: активи купувалися через прозорі аукціони, підтримуючи бюджет держави.

Бачення – розраховане на 10–20 років: війна змінює бізнес, але не змінює ставлення до країни.

Роман Ярошенко – випускник банківської справи та права, колишній співробітник НБУ, з 2009 року очолює наглядову раду Asvio Bank. У політиці – неодноразовий депутат Київради. Його впевненість у майбутньому України – підкріплена 3 роками інвестицій під час війни.

Під час війни інвестиції здаються ризикованими, особливо в галузі з високою конкуренцією, як страхування. Чому інвестор все-таки вирішив купити страхову компанію під час війни – ще й у надконкурентному ринку?

– Ми не просто інвестуємо – ми формуємо майбутнє. У нашому холдингу є власні IT-команди, які вже довели свою спроможність: вони трансформували «АСВІО Банк» із звичайного банку в цифрову інституцію нового покоління. Ми створили Garantiya.com – першу в Україні платформу, де юридичні особи можуть працювати повністю онлайн: від ідентифікації до активних операцій – без черг, без бюрократії, без втрати часу. І тепер ми маємо амбіцію зробити зі страхової компанії «Країна» справжній флагман цифрового страхування. Бо країна, яка тримається в найтемніші часи, заслуговує на найсучасніші рішення.

Чому ви наважилися вийти на новий ринок під час війни, тим більше на такий складний і конкурентний, як страхування?

– Ми розуміємо, що включення страхових продуктів до роздрібного банківського напрямку – це стратегічно правильний крок.

Це рішення було не про вигоду тут і зараз, а про довгострокову перспективу. Війна рано чи пізно завершиться. Ми віримо в Україну. Якби не вірили, то не інвестували б три роки поспіль – від самого початку повномасштабного вторгнення.

Придбання страхової компанії – далеко не найбільша наша угода за цей час. Основну частину активів ми купували на відкритих аукціонах у держави, тим самим підтримуючи бюджет країни в надзвичайно складний період.

Ми мислимо на 10–20 років уперед – хай як дивно це сьогодні звучить.

У деяких медіа з'явилася критика щодо цієї угоди. У вас є конкуренти, які теж претендують на цю угоду? Чим ще можна пояснити таку сплановану кампанію проти вас?

– У нашому холдингу є чітке правило – ми не реагуємо на замовні негативні матеріали. Видання, які дозволяють собі публікувати відверту дезінформацію без запиту нашої позиції, самі себе дискредитують. Фахівці ринку чудово розуміють, коли мова йде про замовний наклеп.

Найкраща відповідь – це наша робота. Результати та успіхи говорять самі за себе.

Щодо самої угоди – вона повністю прозора. Ми отримали дозвіл Антимонопольного комітету, вся інформація є у відкритому доступі. НБУ підійшов до цієї угоди дуже ретельно – і це правильно. Адже розвиток страхової компанії потребуватиме значних інвестицій. Регулятор має бути впевнений, що новий власник зможе підтримати компанію за потреби.

Я сам на початку своєї кар'єри мав честь працювати в НБУ й отримати цінний досвід, тому чудово розумію такий виважений підхід. Люди, які не знайомі з роботою регулятора, можуть побачити в цьому перепони. Насправді ж ми бачимо професіоналізм і конструктив.

Щодо конкурентів – у нинішніх умовах це малоймовірно. Окрім вартості самої компанії, треба ще інвестувати значні кошти в капітал, IT-інфраструктуру, а також нести витрати ще довгий час, перш ніж компанія стане виплачувати дивіденди.

Це інвестиція на роки.

То навіщо вам така компанія і така угода взагалі?

– У всіх наших придбаннях можна прослідкувати чітку синергію з уже наявними активами холдингу. Наприклад, під час війни ми на відкритому аукціоні придбали нерухомість колишнього заводу «Росинка». Тоді багато хто думав, що ми збираємося зводити житло. Але через два роки інвестицій і відновлення колективу – ми вже цього місяця запустили виробництво. Це частина нашої Food & Beverage групи, яка налічує понад тисячу торгових представників і має логістичну інфраструктуру по всій країні.

Те саме з СК «Країна».

Наш холдинг сьогодні – це понад 10 000 працівників по всій країні. Усі вони, як і наші клієнти, зможуть користуватися якісними страхуваннями послугами, які пропонує СК «Країна».

Звідки така впевненість, що війна і наслідки після неї не зашкодять вашому бізнесу? Ви знаєте щось, чого не знають інші?

– Ми з першого дня війни працюємо в парадигмі, що конфлікт триватиме щонайменше до початку 2026 року. Це дає змогу не чекати щодня дива, а просто системно працювати, бути ефективними та корисними там, де можемо. Щоб не було соромно перед своїми дітьми за те, що ми робили в цей час.

У 2014 році, коли почалися бойові дії, наш головний акціонер В’ячеслав Супруненко запропонував слоган «Ми віримо в Україну. Ви довіряєте нам». Цей слоган відображає наш настрій, який підтверджується нашими інвестиціями за останні десять років. Ми постійно створюємо робочі місця і покращуємо умови праці і сервіс для наших клієнтів. Ми ніколи не зупинялись це робити з першого дня війни….

Сьогодні я – голова наглядової ради СК «Країна» та «Асвіо Банку». І мій заклик до ЗМІ простий: підтримуйте відповідальний бізнес, який не платить зарплати у конвертах, чесно сплачує податки і допомагає країні вистояти.

Ми всі разом маємо будувати Україну майбутнього. Я впевнений, що Україна буде однією з найуспішніших країн у світі. Бо, проходячи через всі ці випробування, ми стали значно сильнішими.