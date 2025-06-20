Страховка на будущее: зачем инвестор покупает компанию во время войны

Когда большинство бизнесов сдерживаются в сложные времена, ASVIO Investment Holding, который стоит за Асвио Банком, делает решительный шаг – покупает страховую компанию “Країна”. Это не о мгновенной выгоде, а о системном развитии. Цифровой успех на примере Garantiya.com (полная онлайн-платформа для бизнеса: идентификация, транзакции, документы) показал: у холдинга есть возможности не только трансформировать банк, но и создавать новые бизнес-модели.

Как председатель наблюдательного совета Роман Ярошенко объясняет:

Это вклад в цифровой флагман страховых услуг для более чем 10 000 сотрудников холдинга и их клиентов.

Программа покупки – далеко не редкий случай: активы покупались через прозрачные аукционы, поддерживая бюджет государства.

Видение рассчитано на 10–20 лет: война меняет бизнес, но не меняет отношения к стране.

Роман Ярошенко – выпускник банковского дела и права, бывший сотрудник НБУ, с 2009 года возглавляет наблюдательный совет Asvio Bank. В политике – неоднократный депутат Киевсовета. Его уверенность в будущем Украины подкреплена 3 годами инвестиций во время войны.

Во время войны инвестиции кажутся рискованными, особенно в отрасли с высокой конкуренцией, как страхование. Почему инвестор все-таки решил купить страховую компанию во время войны – еще и в сверхконкурентном рынке?

– Мы не просто инвестируем – мы формируем будущее. В нашем холдинге есть собственные IT-команды, которые уже доказали свою способность: они трансформировали «АСВИО Банк» из обычного банка в цифровой институт нового поколения. Мы создали Garantiya.com – первую в Украине платформу, где юридические лица могут работать полностью онлайн: от идентификации до активных операций – без очередей, без бюрократии, без потери времени. И теперь у нас есть амбиция сделать из страховой компании "Країна" настоящий флагман цифрового страхования. Ведь страна, которая держится в самые темные времена, заслуживает самых современных решений.

Почему вы решились выйти на новый рынок во время войны, тем более на столь сложный и конкурентный, как страхование?

– Мы понимаем, что включение страховых продуктов в розничное банковское направление – это стратегически верный шаг.

Это решение было не о выгоде здесь и сейчас, а о долгосрочной перспективе. Война рано или поздно завершится. Мы верим в Украину. Если бы не верили, то не инвестировали бы три года подряд – с самого начала полномасштабного вторжения.

Приобретение страховой компании – далеко не самая большая наша сделка за это время. Основную часть активов мы покупали на открытых аукционах у государства, поддерживая тем самым бюджет страны в чрезвычайно сложный период.

Мы мыслим на 10–20 лет вперед – как ни странно это сегодня звучит.

У некоторых медиа появилась критика по этому соглашению. У вас есть конкуренты, которые тоже претендуют на это соглашение?

– В нашем холдинге есть четкое правило – мы не реагируем на заказные отрицательные материалы. Издание, позволяющее себе публиковать откровенную дезинформацию без запроса нашей позиции, сами себя дискредитируют. Специалисты рынка прекрасно понимают, когда речь идет о заказной клевете.

Лучший ответ – это наша работа. Результаты и успехи говорят сами за себя.

Что касается самой сделки – она полностью прозрачна. Мы получили разрешение Антимонопольного комитета, вся информация находится в открытом доступе. НБУ подошел к этому соглашению очень тщательно – и это верно. Ведь развитие страховой компании потребует значительных инвестиций. Регулятор должен быть уверен, что новый владелец сможет поддержать компанию при необходимости.

Я сам в начале своей карьеры имел честь работать в НБУ и получить ценный опыт, потому прекрасно понимаю такой взвешенный подход. Люди, не знакомые с работой регулятора, могут увидеть в этом препятствия. На самом же деле мы видим профессионализм и конструктив.

Что касается конкурентов – в нынешних условиях это маловероятно. Кроме стоимости самой компании, нужно еще инвестировать значительные средства в капитал, IT-инфраструктуру, а также нести расходы еще долгое время, прежде чем компания выплачивает дивиденды.

Это инвестиция на годы.

Зачем вам такая компания и такая сделка вообще?

– Во всех наших приобретениях можно проследить четкую синергию с уже имеющимися активами холдинга. К примеру, во время войны мы на открытом аукционе приобрели недвижимость бывшего завода «Росинка». Тогда многие думали, что мы собираемся строить жилье. Но через два года инвестиций и возобновление коллектива – мы уже в этом месяце запустили производство. Это часть нашей Food & Beverage группы, которая насчитывает более тысячи торговых представителей и имеет логистическую инфраструктуру по всей стране.

То же с СК «Країна».

Наш холдинг сегодня – более 10 000 работников по всей стране. Все они, как и наши клиенты, смогут пользоваться качественными услугами страхования, которые предлагает СК «Країна».

Откуда такая уверенность, что война и последствия после нее не повредят вашему бизнесу? Вы знаете что-нибудь, чего не знают другие?

– Мы с первого дня войны работаем в парадигме, что конфликт будет продолжаться, по меньшей мере, до начала 2026 года. Это позволяет не ждать каждый день чудес, а просто системно работать, быть эффективными и полезными там, где можем. Чтобы не было стыдно перед своими детьми за то, что мы делали в это время.

В 2014, когда начались боевые действия, наш главный акционер Вячеслав Супруненко предложил слоган «Мы верим в Украину. Вы доверяете нам». нашими инвестициями за последние десять лет. Мы постоянно создаем рабочие места и улучшаем условия труда и сервис для наших клиентов.

Сегодня я – председатель наблюдательного совета СК «Країна» и «Асвио Банка». И мой призыв к СМИ прост: поддерживайте ответственный бизнес, который не платит зарплату в конвертах, честно платит налоги и помогает стране выстоять.

Мы все вместе должны строить Украину будущего. Я уверен, что Украина станет одной из самых успешных стран в мире. Ибо, проходя через все эти испытания, мы стали гораздо сильнее.