Сколько украинцев сменило работу за последний год - исследование

В сентябре текущего года OLX опросил около 7 тысяч пользователей платформы, чтобы узнать сколько за последний год украинцев сменило работу и остались работать на том же месте. Также результаты исследования показали причины смены места работы. По каким причинам увольняются специалисты или остаются работать на том же месте, а также сколько специалисты теряют времени на поиск новой работы - читайте в материале.

Исследование OLX показало, что 28% респондентов сменило работу за последний год, 55% остались работать на том же месте, 11% планируют все же сменить место работы в будущем.

Сколько украинцев сменило работу за последний год. Иллюстрация: Delo.ua

Самой главной причиной смены работы для украинцев (24%) является недостаточный уровень заработной платы. Причина №2 – переезд в другой город или страну (19%). Третий и четвертый по популярности мотивы – сокращение (15%) и другое (15%), где респонденты основной причиной смены работы отмечали начало полномасштабной войны.

Также 10% опрашиваемых недовольны условиями труда, 9% желают перейти в другую отрасль, замыкает рейтинг причин в смене работы – увольнение (7%).

Причины смены работы среди украинцев. Иллюстрация: Delo.ua

Если учесть, что главной причиной смены работы для украинцев является недостаточный уровень заработной платы, то есть ожидание, что именно эта причина и будет оставаться №1 фактором смены рабочего места и дальше. Однако в краткосрочной перспективе доля украинцев, которые из-за этого меняют работу, существенно не изменится. Мария Абдуллина руководитель направления OLX Работа

Так, 31% пользователей платформы ответили, что место работы не устраивает из-за уровня заработной платы, 25% устраивает полностью. Однако 18% респондентов ответили, что не устраивает нынешнее место работы, но менять ее не намерены.

Почти одинаковое количество процентов набрали варианты: не устраивает из-за условий работы (5,7%), не устраивает из-за отрасли работы (5,2%) и не устраивает из-за нагрузки (5%).

Устраивает ли украинцев текущее место работы. Иллюстрация: Delo.ua

Что касается времени, за которое удалось найти новую работу, респонденты ответили следующим образом: 1-2 недели (24%), до 1 месяца (15%), 1-2 месяца (14%), 3-6 месяцев (20%) и до 1 года/до сих пор в поиске (13%).

Что будет влиять на смену места работы

Global Head of HR Partners в Ciklum Татьяна Гирявец отметила, что в зависимости от того, какой будет поддержка компании в этот период жизни человека, это в значительной степени повлияет и на его готовность к смене работы. Здесь среди причин выходов будут так называемые "по личным обстоятельствам" или "через перформанс".

Она подчеркнула, что уже 18 месяцев войны специалисты работают, приобретают опыт, выполняют более сложные задачи, растут профессионально. Так что даже сейчас вопрос карьерного роста не теряет актуальности. И хотя темпы рынка труда действительно ниже, чем постковидные, спрос на высококвалифицированных специалистов есть.

Бизнес-реалии также спровоцировали появление новой причины выходов – так называемой job security. Если человек чувствует, что в его организации "не лучшие времена", кого-то из коллег сократили или уменьшили бюджеты, то это может стать поводом задуматься, нет ли какой-либо угрозы для него лично. Это может стать толчком для поиска новых возможностей. Татьяна Гирявец Global Head of HR Partners в Ciklum

По словам руководительницы направления OLX Работа Марии Абдуллиной, в долгосрочной перспективе есть два весомых фактора, которые будут точно влиять на долю тех, кто будет менять работу.

Первый – это деоккупация населенных пунктов и их восстановление. Это то, что будет способствовать возвращению в эти регионы, говорит она. С налаживанием процесса восстановления, возвращением бизнеса (как минимум розничной торговли и логистики) будут появляться и новые рабочие места, что влияет на смену работы в связи с переездом.

Второй фактор – это общее изменение структуры рынка труда.

Пока мы уже видим четкий тренд прибавки веса в обществе именно рабочими специальностями. В этом сегменте уже сосредоточено самое большое количество вакансий. Мария Абдуллина руководитель направления OLX Работа

Как отметила Абдулина, при условии экономического роста, более динамичного возобновления бизнеса по Украине и масштабов потребности восстановления инфраструктуры и т.п. – увеличится спрос на людей с инструментом. В дальнейшем это приведет к росту зарплат в данном сегменте и вследствие переквалификации специалистов и вероятной смене текущего рабочего места на потенциально более высокооплачиваемое.

По словам Global Head of HR Partners в Ciklum Татьяны Гирявец, в состоянии полутора лет полномасштабного вторжения – это период больших кризисных вызовов и изменений. А любые изменения вызывают хорошо известные всем стадии: отрицание, злость, торг, депрессия, принятие. Реакция каждого человека на изменения индивидуальна. Она зависит от личного контекста и жизненного опыта, поэтому скорость прохождения этих фаз различна.

В таких условиях последние полгода мы замечаем тренд на рост выгорания у специалистов. И речь идет не только о нашей компании, но и об общерыночной тенденции. На всех нас давит очень много факторов. Соответственно, человек в стадии депрессии либо теряет мотивацию, что может привести к сопутствующим проблемам с перформансом, либо требует времени на так называемый саббатикал, чтобы отвлечься, заняться общественно полезными делами или вообще изменить сферу деятельности. Татьяна Гирявец Global Head of HR Partners в Ciklum

Резюмируя Recruitment Director в Ciklum Анна Халимон подчеркнула, что компенсация, а также сам проект, на котором будет работать специалист, остаются среди ключевых факторов, влияющих на выбор работодателя.

С начала полномасштабного вторжения коллеги стали обращать внимание на ряд других важных параметров. В частности, стабильность бизнеса: даже для IТ факт предсказуемости и уверенности в завтрашнем дне играет не последнюю роль. Специалистам хочется знать, что проект долговременный, а при необходимости компания может предложить другие возможности. Анна Халимон Рекрутинг Director в Ciklum

Также кандидаты обращают внимание на то, имеет ли у компании связь с бизнесом в России и Беларуси. И часто сознательно ищут компании, не имеющие шлейфа работы там, ведь, например, сербский или турецкий офис вполне может быть предвестником релокированных команд из этих стран, говорит Анна.

Кроме того, довольно часто возникает вопрос о том, как компания поддерживает ВСУ и Украину в целом, как можно приобщаться к полезным делам. Это означает, что ценности компании и факторы репутации сейчас также играют важную роль.