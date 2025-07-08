Розмінування у червні: фермерам повернули ще 820 га земель

У червні фермери отримали у використання ще 820 гектарів розмінованих земель. Водночас оператори протимінної діяльності розпочали роботи з очищення близько 2,5 тисяч гектарів територій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

За даними відомства, станом на червень гуманітарним розмінуванням в Україні займалися понад 100 операторів та 278 машин для розмінування.

Крім того, у червні Міністерство оборони відкрило Навчально-випробувальний комплекс з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності. Крім того, підписано Угоду між Італією та ПРООН про фінансування протимінної діяльності в Україні на суму 1,5 млн євро.

Заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний підкреслив, що робота над впровадженням у сфері протимінної діяльності нових технологій та інструментів, які дозволяють прискорити звільнення територій від мін та вибухівки триватиме.

Нагадаємо, Україна демонструє суттєвий прогрес у сфері гуманітарного розмінування. За офіційними даними, площа потенційно замінованих територій зменшилася більш ніж на 20% порівняно з кінцем 2022 року.

У травні 2025 року українські фермери отримали у використання близько 660 гектарів очищених від мін і вибухонебезпечних предметів ділянок.