Данська машина вже розмінувала понад 560 гектарів у Харківській області

За допомогою машини механізованого розмінування Hydrema MCV 910 данського виробництва вже очистили від вибухонебезпечних предметів понад 560 гектарів у Харківській області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Зазначається, що починаючи з 2024 року, ці машини задіяні в розмінуванні деокупованих територій у складі підрозділів розмінування оборонного відомства. Нині вони пришвидшують очищення полів від мін і вибухонебезпечних залишків війни.

Наразі понад 25 000 гектарів області розміновано, ще близько мільйона гектарів потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів.

Зараз залучені до очищення Харківщини 119 груп розмінування Сил безпеки й оборони та 132 групи операторів протимінної діяльності. Загалом з початку повномасштабного вторгнення на території області вони знешкодили понад 270 000 вибухонебезпечних предметів.

Про Hydrema MCV 910

18-тонна машина механізованого розмінування Hydrema MCV 910 данського виробництва призначена для знешкодження протипіхотних і протитанкових мін, що містять до 10 кг вибухових речовин.

Машина може очищувати смугу до 3.5 метрів завширшки, зокрема автомобільні та ґрунтові дороги. Знешкодження виконується за допомогою ланцюгів, що обертаючись і вдаряючи об ґрунт, спричиняють руйнацію або детонацію мін, встановлених на глибину до 30 см.

Пластина, що відбиває осколки, виготовлена з броньової сталі. Вона розміщена в задній частині «молотарки», що гарантує максимальний ступінь захисту від осколків і запобігає їх потраплянню в операторську кабіну.

Кабіна тральщика надійно захищає екіпаж не лише від вибухів, а й від стрілецької зброї.

Додамо, нещодавно на навчально-випробувальному комплексі UTTC відбулася демонстрація сучасної техніки для розмінування. Виробники представили роботизовані комплекси, дрони, механізовані машини та мобільні платформи, здатні ефективно очищувати території від вибухонебезпечних предметів у польових умовах.