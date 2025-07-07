Розмінування водойм: на Київщині вперше обстежили озеро за допомогою сенсорних технологій

Вперше в Україні дно водойми перевірили на вибухонебезпечні предмети за допомогою сенсорних технологій. Поблизу Ірпеня, на Київщині, для обстеження технічної водойми, яку використовують пожежні служби, застосували систему MinesEye.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Як в Україні перевіряють водойми на вибухівку

В Україні вперше під час обстеження дна водойми на наявність вибухонебезпечних предметів застосували сенсорні технології. Поблизу Ірпеня оператор протимінної діяльності ТОВ "Ризик Контроль" використав систему MinesEye, розроблену Благодійним фондом "Фундація Поступ". Обстеження проводили на технічній водоймі, яку місцева громада використовує для потреб пожежників.

Як зазначив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, впровадження сенсорних технологій в умовах низької видимості та мулового дна значно підвищує ефективність гуманітарного розмінування, допомагаючи саперам оперативніше та точніше виконувати свою роботу.

Під час демонстраційної місії дрон MinesEye здійснив два польоти загальною тривалістю 15 хвилин, працюючи на висоті всього 20 см над водою. Загалом було обстежено 2 200 м² водного плеса. У результаті система виявила низку феромагнітних аномалій і визначила 18 точок, які потребують додаткової перевірки.

Надалі ці ділянки обстежуватимуть водолази-сапери, зокрема з використанням підводного дрона, щоб підтвердити або спростувати наявність небезпечних предметів.

З початку року Україна повернула до продуктивного використання майже 2 000 км2 деокупованих територій. Загалом площа очищених земель наразі складає 36 942 км2. Водночас потенційно забрудненими залишаються 137,06 тис. км2 української землі, включно з окупованими територіями та акваторією.

Нагадаємо, українські рятувальники отримали 16 підводних дронів Deep Tracker Revolution для виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів у водоймах.