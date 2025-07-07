Разминирование водоемов: в Киевской области впервые обследовали озеро с помощью сенсорных технологий

Впервые в Украине дно водоема проверили на взрывоопасные предметы с помощью сенсорных технологий. Вблизи Ирпеня, Киевской области, для обследования технического водоема, который используют пожарные службы, применили систему MinesEye.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как в Украине проверяют водоемы на взрывчатку

В Украине впервые при обследовании дна водоема на наличие взрывоопасных предметов применили сенсорные технологии. Вблизи Ирпеня оператор противоминной деятельности ООО "Риск Контроль" использовал систему MinesEye, разработанную Благотворительным фондом "Фонд Продвижение". Обследование проводилось на техническом водоеме, который местная община использует для нужд пожарных.

Как отметил заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный, внедрение сенсорных технологий в условиях низкой видимости и илового дна значительно повышает эффективность гуманитарного разминирования, помогая саперам более оперативно и точнее выполнять свою работу.

Во время демонстрационной миссии дрон MinesEye совершил два полета общей продолжительностью 15 минут, работая на высоте всего 20 см над водой. В общей сложности было обследовано 2 200 м² водного плеса. В результате система обнаружила ряд ферромагнитных аномалий и определила 18 точек, требующих дополнительной проверки.

В дальнейшем эти участки будут обследовать водолазы-саперы, в частности с использованием подводного дрона, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие опасных предметов.

С начала года Украина вернула к производительному использованию почти 2000 км2 деоккупированных территорий. В общей сложности площадь очищенных земель составляет 36 942 км2. В то же время потенциально загрязненными остаются 137,06 тыс. км2 украинской земли, включая оккупированные территории и акваторию.

Напомним, украинские спасатели получили 16 подводных дронов Deep Tracker Revolution для обнаружения мин и других взрывоопасных предметов в водоемах.