ГСЧС получила 16 подводных дронов для разминирования водоемов

Украинские спасатели получили 16 подводных дронов Deep Tracker Revolution для обнаружения мин и других взрывоопасных предметов в водоемах. Оборудование закупило Программу развития ООН в Украине за финансирование правительств Республики Корея, Франции и Новой Зеландии.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Новые технологии подводного разминирования

Дроны Deep Tracker способны работать как в пресной, так и в соленой воде.

Они оснащены качественной 4К-камерой и гидролокаторами, что позволяет эффективно обнаруживать взрывоопасные предметы под водой.

Устройства управляются дистанционно с помощью кабеля длиной 300 метров, входящего в комплект. Питание обеспечивают литиево-ионные аккумуляторы с продолжительностью работы до трех часов. Благодаря сменным батареям и быстрой зарядке саперы могут использовать дроны в течение полной рабочей смены.

31 водолаз-сапер ГСЧС уже прошел подготовку по работе на подводных дронах, и вскоре эти специалисты начнут применять новое оборудование для очистки водоемов по всей Украине.

С начала полномасштабного вторжения количество сертифицированных водолазов-саперов в ГСЧС возросло со 192 до более 500 человек.

О заминировании Украины

На сегодняшний день около 138 тысяч квадратных километров территории Украины остаются потенциально заминированными, из них 13,5 тысяч — это водоемы: реки, озера, затопленные карьеры и пострадавшие от боевых действий морские акватории.

Их разминирование является ключевым не только для безопасности гражданского населения, особенно в регионах прифронтовых, но и для восстановления логистических путей, в частности морских.

Отметим, Украина сейчас – одна из самых заминированных стран во всем мире. По данным ПРООН, в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.

По обновленным данным, потребности на разминирование сократились на 4,8 миллиарда долларов по сравнению с предварительной оценкой расходов и составляют 29,8 млрд дол.