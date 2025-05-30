ДСНС отримала 16 підводних дронів для розмінування водойм

Українські рятувальники отримали 16 підводних дронів Deep Tracker Revolution для виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів у водоймах. Обладнання закупила Програма розвитку ООН в Україні за фінансування урядів Республіки Корея, Франції та Нової Зеландії.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Нові технології підводного розмінування

Дрони Deep Tracker здатні працювати як у прісній, так і в солоній воді.

Вони обладнані якісною 4К-камерою та гідролокаторами, що дозволяє ефективно виявляти вибухонебезпечні предмети під водою.

Пристрої керуються дистанційно за допомогою кабелю довжиною 300 метрів, який входить до комплекту. Живлення забезпечують літій-іонні акумулятори з тривалістю роботи до трьох годин. Завдяки змінним батареям і швидкій зарядці, сапери можуть використовувати дрони протягом повної робочої зміни.

31 водолаз-сапер ДСНС вже пройшов підготовку з роботи на підводних дронах, і невдовзі ці фахівці почнуть застосовувати нове обладнання для очищення водойм по всій Україні.

З початку повномасштабного вторгнення кількість сертифікованих водолазів-саперів у ДСНС зросла з 192 до понад 500 осіб.

Про замінування України

На сьогодні близько 138 тисяч квадратних кілометрів території України залишаються потенційно замінованими, з них 13,5 тисяч — це водойми: річки, озера, затоплені кар’єри й морські акваторії, що постраждали від бойових дій.

Їх розмінування є ключовим не лише для безпеки цивільного населення, особливо в прифронтових регіонах, але й для відновлення логістичних шляхів, зокрема морських.

Зауважимо, Україна наразі - одна з найбільш замінованих країн у всьому світі. За даними ПРООН, в Україні площа замінованої території у 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

За оновленими даними,потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларіву порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 млрд дол.